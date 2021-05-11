方舟跌35% 觸及今年低點

伍德(Cathie Wood)的旗艦基金方舟創新(Ark Innovation)觸及今年最低點，因創新個股整體遭拋售。方舟科技跌幅高達5%，跌破3月低點，這個水平被許多投資人視為大型科技業的指標。方舟創新基金現在比2月16日的近期高點159.7元低35%。本月下跌近13%，今年來跌逾15%。

福特電動皮卡 命名Lightning

福特汽車 10日將即將發表的全電動F-150皮卡車命名為Lightning，這是該公司1990年代街頭性能卡車的名稱。該公司定美東時間5月19日晚上9:30在該公司密西根州Dearborn全球總部發表，並在社群媒體平台以及18個引人注目的公共場所現場轉播，如紐約市時報廣場和拉斯維加斯大道。

以太幣 創新高 升破4000元

以太幣10日飆升至4000元以上，創下新高紀錄，延續全球第二大加密貨幣的驚人漲勢。根據Coin Metrics數據，以太幣在10日下午升至歷史新高4196.63元，使其總市值達4834億元，但還不到比特幣的1.09兆元一半。而在比特幣下跌之際，其他加密貨幣就成替代選擇，以太幣是最佳代表。

Chipotle漲薪 發推薦獎金

隨著勞動市場升溫，Chipotle Mexican Grill宣布提高餐館員工工資，到6月底時將目前11-18元的時薪提高至平均15元。該公司還提供200元的員工推薦獎金，為學徒或店經理提供750元的推薦獎金，希望全美招募2萬名新員工，以支持其旺季和將開業的新店面。

雅哥方向盤失靈 NHTSA調查

美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)正在調查多起有關方向盤故障的投訴，可能影響超過110萬輛本田 雅哥(Accord)轎車。已收到31件有關該問題的投訴，而本田就有77件。車主抱怨轉向失靈，汽車偏離預定的行駛路線。報告指造成2件車禍和和2人受傷。受影響的車型為2013到2015車型。

福特 召回66萬輛越野車

應監管機構要求，福特汽車在北美召回66.1萬輛Explorer越野車，因為固定插銷的不牢固可能導致車頂行李架鬆脫。被召回的車型涉及2016年至2019年。經銷商將安裝插銷，並更換所有受損的行李架和車頂行李箱。之前出現11件相關事故，NHTSA於4月就要求召回，當時福特將保修期延長至10年或15萬英里。