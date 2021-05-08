晶片短缺衝擊 恐遍及各產業

晶片短缺影響面不限汽車業，恐遍及整體產業。（路透）

過去幾周全球晶片 短缺的嚴重性再升級，將有數百萬人受到影響。

隨著科技進步，半導體晶片已經從電腦和汽車 遍及至牙刷和滾筒式烘乾機，許多產品意外地都迫切需要。但是需求持續超過供應，汽車製造商不是唯一感到壓力的產業。

Gartner分析師普瑞斯特利(Alan Priestley)表示，任何人都會受到晶片短缺的不同程度影響，「不是什麼都買不到，就是要付出更高價格。」

韓國科技巨頭三星(Samsung)上周表示，晶片短缺重擊其電視和家電生產。LG也承認短缺已成風險。

三星聯席行政總裁兼行動業務負責人高東真(Koh Dong-jin)在3月股東大會上表示，IT晶片供需嚴重失衡，該公司可能會暫停發表下一代Galaxy Note智慧手機 。

《金融時報》報導，LG「正在密切監視情況，因為如果問題持續更久，任何製造商都無法擺脫這一問題。」

用於洗衣機或智慧烤麵包機中的低階處理器生產也遭到打擊。即使目前大多數零售商仍然能夠銷售這些產品，但可能會在未來幾個月內遇到問題。

許多公司，尤其是受到制裁的中國企業，都在增加晶片庫存以度過難關，讓晶片供應更是雪上加霜。

從引擎管理到駕駛員輔助系統等所有領域都依賴晶片的汽車業仍是受打擊最大產業。福特、福斯汽車和捷豹路虎等公司已經關閉工廠、裁員並減產。全球第四大汽車製造商Stellantis本周警告，這種情形可能會持續到2022年。

全球最大晶片製造商台積電日前表示，到6月就能趕上汽車需求。但是Plurimi Investment Managers資訊長阿姆斯壯(Patrick Armstrong)認為，這個時間表太過樂觀。他認為缺貨情形將持續18個月。

提高產量需要時間。Gartner的普瑞斯特利說：「如果沒有及時下單，不可能直接去找晶片供應商就要100萬個新晶片。」「就算蘋果今天開始製造一款新手機，可能要到今年底才能出貨。」