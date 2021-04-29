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財經簡訊

財經新聞組／整理

挪威郵輪 恢復境外航線

挪威郵輪公司宣布恢復美國境外的夏季航線計畫。重點將放在加勒比海和歐洲部分地區的航線，因為從美國出發的航程仍然受到疾病控制和預防中心(CDC)的限制。CDC尚未發布郵輪公司可以恢復營運的日期，因為研究證明新冠病毒可以在遊輪上輕鬆傳播。

電路故障 737 Max交機喊停

波音公司表示，在4月初出現電路故障導致全球100多架飛機停飛後，波音已暫停737 Max的交機工作。這是衝擊計型飛機的最新問題，在此之前的2019年和2020年大部分時間已因2起空難遭令停飛。波音公司在致力修復各項缺失後，於去年年底獲監管機構批准恢復這款熱門飛機的交機。

臉書營收亮眼 淨利增94%

臉書第1季營收261.7億元，年增48%；淨利95億元，年增94%，每股獲利3.30元，高於預期的2.37元。每日活躍用戶(DAU)為18.8億，低於FactSet預測的18.9億；每月活躍用戶(MAU)為28.5億，也低於FactSet預測的28.6億；但每用戶平均收入(ARPU)為9.27元，高於FactSet預測的8.40元。

廣告版HBO Max 月費9.99元

知情人士透露，AT&T旗下WarnerMedia計畫對帶廣告的HBO Max收取9.99元月費，該服務將於6月推出。HBO Max的無廣告版本於一年前推出，每月收費14.99元，與HBO訂價相同，有線電視業者通常將此付費頻道加入其套裝產品中銷售。AT&T上周表示，HBO和HBO Max總共有4420萬美國用戶。

波音連虧6季 看好今年翻轉

波音公司連續第6季虧損，因持續面對生產問題和疲軟的客機市場，但它表示，隨著更多人接種疫苗並恢復出遊，預計2021年將會是個轉折點。波音2021年前3個月淨虧損5.61億元，經調整後每股虧損1.53元；營收152億元，較去年下降10%，但略高於分析師預期。

運動鞋熱賣 Allbirds擬IPO

「紐約時報」報導，時尚鞋履品牌Allbirds正在徵詢銀行，為IPO預做準備，其最新估值約為17億元。在公衛危機期間，Allbirds的產品銷售不斷成長，包括其用羊毛和其他永續材料製成的代表性隨套隨穿運動鞋。該品牌最初在矽谷吸引眾多狂熱粉絲，如今在倫敦，柏林，上海和東京擁有23家分店。

營收 美國 郵輪

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