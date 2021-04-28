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調查：5成員工盼遠距上班 7成公司擬讓員工重返辦公室

財經新聞組／綜合報導
員工多習慣遠距上班，不想重返辦公室。（路透）
員工多習慣遠距上班，不想重返辦公室。（路透）

隨著新冠病毒疫苗接種逐步普及，重返辦公室的行動也開始推進，但有些員工對此有不同感受。

經過一年在家工作後，大多數勞工都有相同感受。皮尤研究中心(Pew Research Center)調查顯示，無論是否接受疫苗接種，超過半數的員工都給出相同答案；即使新冠疫情消退，他們仍然希望繼續在家工作。很少有人希望重返辦公室全天上班。

有些人甚至因疫情而搬家，只為尋求更多空間和平價住處而遷離都會區，這使通勤變得更加困難。

然而，根據人力服務公司LaSalle Network的報告，在針對350多位CEO和人資及財務負責人進行的一項調查中，有70%表示，計畫在今年秋天甚至更早讓員工重回辦公室。

LaSalle Network發現，在那些規畫重返辦公室的公司中，如何管理傾向繼續遠距工作的員工是頭等大事。

其他障礙包括解決對通勤和重新適應辦公環境的擔憂，以及主管和員工之間因重返工作政策而可能發生的衝突。

哥倫比亞大學商學院副教授王丹(Dan Wang)表示：「即使很多公司正在制訂準則，但沒有太多證據證明這麼做是正確的。」「在接下來6個月中，情況會很混亂。」「如果出現政策全面逆轉不會讓我意外，那些想讓在家工作員工重返職場的公司最終可能宣布放棄。」

他說，即使在同一產業內，也有不同方法來規畫重返工作，提供員工更多機會來找到偏好生活方式的工作。

根據FlexJobs的最新報告，有58%的員工表示，如果不允許繼續在現有職位遠距工作，他們將會另找新工作。該報告針對2100多名在新冠疫情期間遠距工作者進行調查。

賓州大學華頓商學院人力資源中心主任卡佩利(Peter Cappelli)說，相信到最後「什麼都不會改變」，「從現在開始一年後，情況看來是否會與疫情前很大不同？我不這麼認為。」

疫情 疫苗 勞工

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