疫情改變工作形態 員工爭取繼續遠距 企業文化面臨調整

新冠疫情 似有紓緩趨勢，企業開始規畫讓員工返回辦公室上班。 但根據調查，多數上班族想繼續遠距上班，不想像過去一樣天天進辦公室。

保德信金融公司（Prudential）最近針對全美2000位疫情期間可在家工作的成人進行調查，高達87%受訪者希望疫情風險消失後繼續在家工作，三分之一受訪者說，不想為要求百分百進辦公室上班的雇主工作，近一半受訪者更表示，假如雇主不繼續採行遠程工作模式，將不惜辭職，另外找可在家上班 的工作。

雖說一心想在家工作，上班族也心存隱憂，擔心繼續遠程工作可能阻礙未來發展。受訪者約三分之二認為遠距工作與管理層相距遙遠，可能減少晉升機會。

針對人際關係，受訪者多半表示一年多來已發展出遠距離與同事溝通、在工作中學習並相互分享交流的最佳作法，但也坦承，與同事間的社交仍有待調整。

儘管遠程工作美中不足，保德信金融公司副主席法爾松（Rob Falzon）告誡企業不要貿然要求員工完全返回辦公室上班，他建議企業領導人考慮如何重新想像企業文化、以及如何與遠程工作人員聯繫， 好比說，可要求員工一半時間遠距工作，趁著在家時完成個人任務，另外的時間進辦公室，聚在一起協調和開會。

總之，法爾松說，身為雇主必須適應新變化，如果不適應，將失去有才幹的員工。

如何才能保有最佳企業文化？

休斯頓大學（University of Houston）工業與組織心理學教授艾弗里（Derek Avery）表示，經理和高級領導者是員工心目中負責將個人與公司文化聯繫起來的要角，應以員工為中心，規畫大家向前邁進的道路。

雇主要除了該考慮疫情發生以來員工生活發生什麼變化，還應考慮員工的需求或處境產生什麼變化。

艾弗里說，2020年前，企業領導人總認為人人都很喜歡進辦公室和同事社交互動，但經歷疫情後已產生變化，沒錯，人們和同事面對面談話有其樂趣，但可能不像過去那樣熱切想要這麼做。

在這份調查中，一般受訪員工對雇主該如何加強遠程工作者的文化有初步想法，諸如提供遠距工作資源、根據工作方式變化更新公司策略（好比說訂出不開會的日子）、以及增加與領導人之間的溝通。

這些想法是通則，但落實到每家公司必須各自調整。艾弗里補充，各企業之間有很多細微差別，最佳雇主既要顧全原則，也要花時間費心專門為自己員工找出特別不一樣的需求。

新科技將扮演要角

艾弗里還說，企業主應關注科技發展，想想看該如何善用科技讓員工與公司長期連結在一起；就算同處一個空間，讓員工敬業已充滿挑戰，遠距工作各居一處，難度更大。多樣性是最大挑戰，人們向來都要努力克服人與人之間的差異，透過ZOOM等線上會議平台，想要建立並加深彼此關係，更為複雜。

非營利組織Project Include最近完成一份報告，點出疫情期間遠距工作增加了騷擾和敵意、有害的工作期望、技術工作者的焦慮，嚴重傷害亞裔 、黑人、土著、拉丁裔、婦女、非二元和跨性別人士。

這些都是系統性問題的後果，包括組織依靠在不平等和排他性基礎上建構的技術，領導層需要改變，才能力保多樣化。

例如，將所有會議轉為視訊模式可能無意間讓婦女被冷落，許多受訪婦女提到在虛擬會議中發言時被壓過、或者被忽略。

如果用聊天群組Slack進行工作所有對話，身處不同時區的同事不得不查看八小時所有人之間來來回回溝通的訊息，以便從中獲取關鍵要點，很辛苦。另有研究表明，這樣的訊息平台強化人們的性別刻板印象。

由不同團隊建構技術可望產生較靈活的解決方案，讓不同人以自己的方式工作，得到最佳效果。

到頭來，更有包容性的系統有助於人們各處一方而順利工作，讓遠距工作的人感覺與公司及企業使命緊密相連。

艾弗里進一步補充，領導人必須幫員工精通這些新型數位媒體交流，否則，可能失去疏於與企業連結的員工，豈不遺憾？