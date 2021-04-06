經濟數據樂觀 股指再創新高

美股攀升至歷史新高，因就業成長強勁反彈和服務業的強勁數據提高人們對經濟從疫情中迅速復甦的預期。

道瓊工業平均指數 上漲373.98點或1.13%至3萬3527.19點，創收盤歷史新高。史坦普500指數上漲58.04點至1.44%至4077.91點，也是新的收盤紀錄。那斯達克綜合指數上漲225.49點或1.67%至1萬3705.59點。

勞工部2日報告，3月非農就業人數增加91.6萬人，為2020年8月以來最高水平，而失業率降至6%。接受《道瓊》(Dow Jones)調查的經濟學者之前預期為增加67.5萬，失業率為6%。

同時，3月美國 服務業活動指標飆升至歷史新高。供應管理協會(ISM)的非製造業活動指數躍升至63.7，為該調查史上最高水平。

因生產和交車數據大大超出預期，特斯拉股價大漲4.43%。

像是航空公司和郵輪營運商這類傳統受惠經濟重啟的類股表現最好。達美航空和聯合航空都上漲逾2.5%，而嘉年華和挪威郵輪公司分別上漲4.65%和7.18%。

債券殖利率 最近幾周突然飆升，嚇壞了一些投資人，但殖利率持續下降。10年期美國國債殖利率5日小幅下降至1.71%。