瑞銀：8萬零售店 5年內關閉

瑞銀估計2026年全美有8萬家零售店面關閉。（歐新社）

瑞銀(UBS)最新報告顯示，即使門市關閉的步伐已較2019年的高點放緩，但可能不會持續太久，因為美國 人均零售空間仍然太多。

瑞銀引用國際購物中心理事會的一項分析發現，截至去年年底，全美有11萬5000家購物中心，包括街角廊帶、購物中心、折價園區和其他生活中心，而2010年為11萬2000家，2000年時為9萬家。

瑞銀分析師拉瑟(Michael Lasser)和索爾(Jay Sole)解釋，這相當於每個美國家庭可分配約59平方英尺的購物中心，略低於2010年的62平方英尺，但仍然遠高於2000年每戶55平方英尺和1990年的49平方英尺。

瑞銀估計，到2026年時，全美將關閉約8萬家零售店面，占整體9%。屆時電子商務銷售額將占零售總額的27%，高於如今的18%。

瑞銀預計，未來幾年大多數關閉店面的零售商 將多是服裝和配飾業者。預測2026年時該產業將關閉約2萬1000家門市，大多都集中在封閉式購物中心內。

瑞銀表示，家庭裝修、食品雜貨和汽車零件的零售門市關閉情形較輕微，因為這些產品類別較不易受到電商的影響。

拉瑟在給客戶的報告中說：「新冠疫情 大流行的長期影響是網購普及率急劇上升。」「預計它將會繼續成長，推動零售產業形態進一步改變，尤其是在政府補貼的一些特殊補助措施逐步退場後。」

根據Coresight Research收集的數據，今年以來，美國零售商已關閉3169家店面和新開3535家。2019年的關門數量為9832家，是開始追踪這項數據以來的最高記錄。2020年的這個數字下降到8741家。

瑞銀表示，這是因為零售業得到政府紓困措施的支持，也受到消費者將支出因疫情影響而由服務轉移到以商品為主，但這種反彈不會維持太久，預計零售銷售將會下跌，進而導致零售店面關閉量上升。