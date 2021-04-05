背學貸、工資停滯…千禧世代步入中年 買房路艱辛

千禧世代（millennials）是指1981至1988年出生的人，最年長的今年滿40歲，剛步入中年，一路走來碰上經濟大蕭條和眼前的新冠疫情 ，又背負學貸、工資停滯不增和生活成本上升種種壓力。

詹巴斯比（Travis Jang-Busby）是加州聖地牙哥34歲的已婚律師，有兩個孩子和三房住屋，是典型的千禧人，成家立業之餘，要償還六位數學貸，也希望在退休 帳戶存更多錢；天天努力生活，已不記得上次放鬆心情買拿鐵是什麼時候了。

人們老覺得千禧世代年輕、未婚、新潮且對理財吊兒郎當，事實並非如此，尤其這世代最年長的一群人步入中年，其生活景況更顛覆一般人對的印象。

很多人認定千禧世代租屋過日，其實有很多人自己有房子。哈里斯民調（Harris Poll）受媒體CNBC Make It之託調查針對全美1000位33至40歲成人調查，發現千禧世代有房子的比率佔59%。

較年長千禧人 多半有房

較年長的千禧人多半擁有房屋好幾年了，其中過半五年多前買房，約40%是一到五年前買房，另5%近一年買房。

這一代人買房之路艱辛。詹巴斯比2015年以不到45萬元買房，他和妻子都是律師，卻因要付學貸、育兒費，買房不輕鬆，三年前才終於可開始為退休儲蓄。這種情況並不罕見。

為了買房，約10%受訪者從退休帳戶取錢，約20%刷信用卡分擔費用，近五分之一從父母或其他家人獲得資助，藉助各種資源。

詹巴斯比動用家人，他母親和丈母娘眼見房貸機構在房子快成交時改口要求頭期款倍增到20%，便緊急跳出來補足短少款項。

詹巴斯比2008年大學畢業時經濟開始大衰退，無法找到全職高薪工作，不得不打零工。零工收入不夠付帳單，便決定2010年讀法學院，2012年畢業，進入法律界，剛任律師的時薪約20元，妻子為媽媽工作幾年；這對夫婦最終湊足錢買房。

詹巴斯比原以為讀法學院就可輕鬆還貸款，結果不如想像輕鬆，儘管踏上律師之路、也成為公司合夥人，仍欠學貸約15萬元，就像背負卡債般嚴重，他現在拚命還錢，直接影響住房、家庭和休閒支出。

詹巴斯比毫不後悔擠出資金買房，隨著時間，房價已升值，而且對於自主權和人生發展極重要。

千禧代有屋率 不如父母

千禧世代年齡稍大的仍有約28%租房，另12%與父母或其他家人同住；黑人和西班牙裔有房子的比率低於白人。整體而言，千禧自有房屋比率低於老一輩。

根據《公寓清單》（Apartment List），千禧世代33至39歲的人去年擁有房屋比率為53.8%，低於1965至1980年出生的X世代（60%）、1946至1964年出生的嬰兒潮（62%）。

債務是阻礙千禧世代買房的致命要素。根據民調，千禧世代無自有屋的人中，約17%受困於學貸，一半因為沒有足夠儲蓄。

城市研究所住房金融政策中心（Housing Finance Policy Center at the Urban Institute）高級研究員崔鄭炫（Jung Hyun Choi，音譯）說，30多歲族群的學貸平均4萬500元，影響債務收入比，連帶難取得條件優惠的房貸；此外，年紀稍大的千禧人踏入社會時失業率高，找工作不易，對收入產生長期負面影響。

聖路易斯聯邦準備銀行經濟學家埃蒙斯（Bill Emmons）說，信用緊縮也讓千禧世代買房困難。2010年多德弗蘭克法案（Dodd-Frank）種種限制以及借貸機構放款猶豫都讓房貸難上加難，年輕人首當其衝。

為何買房 會如此重要？

資料顯示，新冠疫情刺激人們買房，但過去一年，千禧世代僅約5%買房。

崔鄭炫說，千禧世代有房比率繼續落後前幾代，可能對自己和子女的財務穩定產生負面影響。嬰兒潮和更老一輩人已還清房貸，不必擔心日後住房費用。

租屋成本可能比房貸固定費用波動大，預料未來許多老人處境更不穩定。

後代子孫也受影響。 研究表明，父母有房屋的人更容易自己買房，如果千禧世代租屋者繼續超過前幾代人，未來更多孩子跟著這樣做。

埃蒙斯提出較樂觀看法，千禧世代買房等重大里程碑只是推遲了，並非永遠無法落實。

對35歲的莫里尼戈（Andres Morinigo）來說，用擁有房子衡量成功已過時；他在軟體公司擔任主管，年薪22萬5000元，從沒想買房子，目前在紐約 曼哈頓租屋，月租2400元，他在紐約近十年，可能再待五到十年，之後也許搬離，他認為打算在某地方長久居住才應買房。