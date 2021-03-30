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半導體漲不停 專家謹慎看後勢

記者張大仁／綜合報導

全球晶片短缺情形嚴重影響汽車業。福特汽車上周宣布暫時閒置密西根州廠的F-150的生產，而中國電動車新創企業蔚來汽車宣布關閉工廠5天。這些汽車製造商加入越來越多停產公司名單，包括通用汽車(GM)和吉普車製造商Stellantis。

不過，半導體股票的漲勢並沒有停滯。SMH半導體ETF今年來已上漲近11%，幾乎是史坦普500指數漲幅的2倍。

Piper Sandler首席市場技術分析師強生(Craig Johnson)認為，半導體前景尚不明朗：「它已經突破去年3月低點以來的上升支撐線，現在開始出現某種橫向的盤整走勢，可能會在走勢圖頂部出現一些小小的波動。」

在上行區間出現波段高點和波段低點而構成的頭肩形態，顯示未能成功向上突破，通常代表未來可能存在下行空間。

強生建議在買進半導體類股時最好謹慎行事，「半導體業過去的走勢很好，但是我會建議採取謹慎態度，因為這些個股的走勢圖已出現升勢到此為止的訊號。」

Simpler Trading營運總監謝伊(Danielle Shay)則是更看好半導體市場，並表示回調可能是個買進機會，「半導體類股已經出現太多的波動性，回想美中貿易戰時即可驗證。每次股價上升，半導體類股的波動性都很大，但如今要要比當時高得多。我認為晶片短缺將只會是個短暫現象，而且我認為這是個巨大的買進良機，特別是對於台積電而言。」

台積電最近大幅回落，較2月峰值下跌18%。相比之下，SMH ETF較2月峰值下降6%。

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