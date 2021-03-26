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美國石油協會 轉向支持碳稅

記者張大仁／綜合報導
油氣業逆轉態度，改而支持碳稅。（路透）
油氣業逆轉態度，改而支持碳稅。（路透）

全美石油和天然氣產業最大機構美國石油協會(API)在長期抗拒監管後出現重大轉變，轉而支持對全球暖化開徵碳稅。

拜登總統(Joe Biden)準備宣布一項全面基礎設施提案，重點是減少溫室氣體排放並過渡到潔淨能源。

在22日與白宮官員舉行的視訊會議中，埃克森美孚、英國石油(BP)、雪佛龍和康菲石油公司(ConocoPhillips)等油氣業主導企業以及API均支持碳稅計畫。

這項支持代表該產業在氣候變遷問題策略出現重大轉變，並且是在前總統川普(Donald Trump)協助美國產油商的放鬆管制後，對新政府的監管措施表態認可。

API的支持還顯示，該產業寧願對氣候變遷採取量化成本計算，而非依現行法規執行。油氣業會排放大量的甲烷，這是一種比二氧化碳強84倍的溫室氣體。

該產業在過去18個月逐步達成一致共識，其中包括呼籲聯邦政府為先進技術提供資金、進一步減少營運排放、推動潔淨燃料的使用，以及透過擴大ESG報告的採用來提高透明度。

國會在10年前就這個問題進行辯論時，API堅決反對碳稅。

API總裁兼CEO索墨斯(Mike Sommers)說：「自從國會當年辯論之後，世界已經發生大幅變化。」

該行業面臨投資人要求對氣候變遷表態越來越大的壓力。拜登政府誓言要在2050年前讓美國達成淨零排放的目標。

即使民主黨仍在研究相關的基礎設施細節，但預計將耗資2兆至3兆元，其中包括4000億元的潔淨能源和創新補助資金。

開徵碳稅還可以提供資金支付基礎設施方案。美國稅務基金會(Tax Foundation)估計，若將碳排放稅率定在每公噸50元，年增率5%，可在10年內產生1.87兆元的額外聯邦收入。

但API表示不會支持其他提供與氣候變遷無關補助的稅收。

索墨斯說：「如果想用新的碳稅來為某項計畫提供資金，這不在談論範圍內，我們也不會支持。」他補充說，在支持碳稅政策後，現有法規可望進行修訂。

石油 美國 氣候變遷

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