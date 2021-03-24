疫苗接種增加 有助博弈股復甦

Penn National Gaming CEO史諾登(Jay Snowden)表示，由於新冠病毒疫苗 讓人們重回賭場感到更安心，該公司業務正在強勁復甦。

他說，「目前整體產業呈現的營收和客流量回升多年來僅見。3月數字真是驚人。」

本周成為史坦普500指數成份股的Penn National，在19個州擁有41家賭博和賽馬場。在新冠疫情 初期讓賭場關閉後，史諾登表示，2020年春季和夏季的重新開業結果好壞參半，與非疫情時相較，來客量很低，但投注金額很高。

他說：「客戶每次上門的花費真的很高，但登門次數仍較去年同期下降，因為65歲以上的顧客消失了。」

根據疾病控制和預防中心(CDC)數據，截至22日，美國 65歲以上長者中超過65%至少接種一種新冠病毒疫苗，並且其中有42.5%已經接種疫苗。美國將近25%人口至少接種一種疫苗，已獲接種疫苗則占總人口的13.5%。

目前有3種疫苗獲准在美國緊急使用。輝瑞和Moderna疫苗分別需要注射2次才能具有完全免疫力。嬌生疫苗只須注射單劑。

美國接種率每天增加約250萬劑，被認為是協助經濟擺脫疫情引發的衰退的關鍵。史諾登說，該公司正在觀察這些影響。

他說，「目前看到的是每次上門的支出仍比疫情之前要高得多，但是3月當月客流量看來與2019年相仿，因此這兩件事必須綜合觀察。」「上周末是多年來所見客流量最大的單一周末。」

Penn National還與Barstool Sports合作推出Barstool Sportsbook App，從而在目前線上博奕合法的三個州：賓州、密西根州和最新的伊利諾州營業，希望今年能在更多州推出。