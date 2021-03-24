我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州灣區舊金山、聖他克拉拉、馬連3縣進入橙色級別

對抗新冠 輝瑞測試口服藥 雷杰納隆抗體療法降死亡率

疫苗接種增加 有助博弈股復甦

記者張大仁╱綜合報導

Penn National Gaming CEO史諾登(Jay Snowden)表示，由於新冠病毒疫苗讓人們重回賭場感到更安心，該公司業務正在強勁復甦。

他說，「目前整體產業呈現的營收和客流量回升多年來僅見。3月數字真是驚人。」

本周成為史坦普500指數成份股的Penn National，在19個州擁有41家賭博和賽馬場。在新冠疫情初期讓賭場關閉後，史諾登表示，2020年春季和夏季的重新開業結果好壞參半，與非疫情時相較，來客量很低，但投注金額很高。

他說：「客戶每次上門的花費真的很高，但登門次數仍較去年同期下降，因為65歲以上的顧客消失了。」

根據疾病控制和預防中心(CDC)數據，截至22日，美國65歲以上長者中超過65%至少接種一種新冠病毒疫苗，並且其中有42.5%已經接種疫苗。美國將近25%人口至少接種一種疫苗，已獲接種疫苗則占總人口的13.5%。

目前有3種疫苗獲准在美國緊急使用。輝瑞和Moderna疫苗分別需要注射2次才能具有完全免疫力。嬌生疫苗只須注射單劑。

美國接種率每天增加約250萬劑，被認為是協助經濟擺脫疫情引發的衰退的關鍵。史諾登說，該公司正在觀察這些影響。

他說，「目前看到的是每次上門的支出仍比疫情之前要高得多，但是3月當月客流量看來與2019年相仿，因此這兩件事必須綜合觀察。」「上周末是多年來所見客流量最大的單一周末。」

Penn National還與Barstool Sports合作推出Barstool Sportsbook App，從而在目前線上博奕合法的三個州：賓州、密西根州和最新的伊利諾州營業，希望今年能在更多州推出。

疫苗 美國 疫情

上一則

特斯拉召喚 台灣友達將來美設廠

下一則

消費民企百強榜 華為稱冠

延伸閱讀

台AZ疫苗開打 一級風險醫護首日接種率1.56%

台AZ疫苗開打 一級風險醫護首日接種率1.56%
普亭將注射疫苗但不公開 推動俄羅斯疫苗接種

普亭將注射疫苗但不公開 推動俄羅斯疫苗接種
孕婦接種疫苗 腹中寶寶也能獲得抗體

孕婦接種疫苗 腹中寶寶也能獲得抗體
回擊「疫苗外交」說 中外長王毅：中國選擇兼濟天下

回擊「疫苗外交」說 中外長王毅：中國選擇兼濟天下

熱門新聞

合法減稅 15大祕招一次學。（美聯社）

合法減稅 15大祕招一次學

2021-03-22 12:15
在聯準會即將公布政策決定前，道瓊工業指數從盤中紀錄高位回落，終結連升7天走勢。(美聯社)

等Fed政策宣示 股指從高點回落

2021-03-16 16:34
科技股拉低史坦普500指數，因債券殖利率飆升加劇對科技股估值的擔憂，並促使投資人拋售了高成長個股。(美聯社)

利率飆重挫科技 那指大跌逾3%

2021-03-18 16:53
道瓊工業平均指數收跌，因聯準會(Fed)決定不延長疫情期間的銀行寬限規定，因而引發債券殖利率上升和金融股遭拋售。美聯社

銀行股+殖利率 道指收跌234點

2021-03-19 16:50
美國最大加密貨幣交易所Coinbase尚未上市，但其估值在未上市市場於短短幾個月內便翻升近12倍，達680億美元。路透

未上市先轟動 Coinbase估值暴增近12倍 攀抵680億美元

2021-03-17 15:17
擔憂全球經濟可能因新冠疫情大流行重新爆發而遭重創，部分大型個股重挫，拉低股指。(美聯社)

憂疫情再傷復甦 道指大跌308點

2021-03-23 16:38

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
張京暴紅後…網關注「翻譯國家隊」四大女神

張京暴紅後…網關注「翻譯國家隊」四大女神
科州槍擊案確認受害者身分 兇嫌10項謀殺罪起訴

科州槍擊案確認受害者身分 兇嫌10項謀殺罪起訴
佛格森：美中較量 得台灣者得天下

佛格森：美中較量 得台灣者得天下
男逛情趣店對著娃娃自慰 女店員怒拿假陽具教訓追打

男逛情趣店對著娃娃自慰 女店員怒拿假陽具教訓追打
中國6年內侵台？ 美準印太司令：更迫在眉睫

中國6年內侵台？ 美準印太司令：更迫在眉睫