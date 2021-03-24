Fed成立氣候變遷小組應對風險

聯準會(Fed)逐漸將注意力轉向氣候風險，決定成立金融穩定氣候委員會和監督氣候委員會，集中討論「與整體金融系統間複雜互動的可能」。監督氣候委員會將專注於辨別風險並制訂解決方案；金融穩定氣候委員會將探討「宏觀風險」，以探討氣候可能對Fed所監管的機構帶來系統性風險。

新屋銷售月減18% 預售屋年增20%

美國人口普查局統計，由於建商面臨成本上升和興建延誤，加上房貸利率上升使買家負擔加重，2月新屋銷售數字令人失望，月減18%，創去年5月以來最低。新屋售價中位數年增僅5%。但是，建商看好業務的未來發展方向，預售屋銷售年增達20%。

數位便利店GoPuff估值達89億元

疫情帶動網路食品和雜貨外送，軟銀投資的數位便利店goPuff估值在5個月內大增逾1倍。該公司宣布以89億元估值籌集了11.5億元，較2020年10月上一輪融資時的市值39億元大幅提升。GoPuff表示，將使用包括軟銀願景基金1(SoftBank Vision Fund 1)在內的投資新資金繼續在美國和全球擴張。

傳微軟 以100億收購Discord

《彭博》引述知情人士報導，微軟正在談判以超過100億元價格收購通訊平台Discord。報導指出，Discord已接觸潛在買家，微軟是其中之一。而知情人士表示，與出售相比，它更有可能自行公開發行股票。 稍早《VentureBeat》報導，Discord正在尋求出售，並且正與某方買家進行最後洽談。

Chipotle 3年來首度在加新開分店

Chipotle Mexican Grill宣布將在加拿大 開設新餐廳，為2018年來首見。新餐廳將在3月30日開業。該公司表示將在加拿大增加8家新店，其中一家設有得來速車道「Chipotlane」以進行數位訂單取貨。Chipotle目前經營23家加拿大分店，大多集中在溫哥華和多倫多及其周圍。

關閉半年 Regal Cinemas 4月重啟

在關閉6個月後，Regal Cinemas將重新開業。這個Cineworld擁有的連鎖電影院 將於4月2日根據當地規定在有限容量下重新開放約500家影院。大多限制入座率為25%至50%。Regal Cinemas將在首個周末上映華納兄弟的電影《哥吉拉與金剛》。「真人快打」(Mortal Kombat)則安排於4月16日上映。