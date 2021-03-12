升學拚收入 女性學貸占2/3

根據美國 大學女性協會(AAUW)的統計，美國女性約占整體學債的三分之二。截至2020年底，女性學生持有未償還債務近9290億元。

喬治城大學教育 中心和勞動力研究中心發現，女性若要獲得與男性同等收入，就必須獲得額外學位。舉例來說，擁有學士學位的女性平均年薪為6萬1000元，大約與擁有副學士學位(associate’s degree)的男性相當。部分原因是她們需在這個不平等的勞動市場中競爭，女性上大學的比例比男性高，因此占學貸借款人大多數。

但是，還有其他因素導致學貸性別差距。

全美消費者法律中心學貸借款人援助項目負責人游波西(Persis Yu，音譯)說：「女性傾向於承擔更多債務的一種解釋是，因為她們的支出較多，像是重返學校並育有孩子。」但性別薪資差距會影響女性借款人償還貸款的能力，「如果收入減少，償還債務就會更慢。這是現實問題。」「這些差距和不平等現象存在整個社會和勞動市場中。因此這也反映在學貸上。」

女性也更可能就讀研究所，這往往需要大量的學貸，進一步加劇兩性間的債務差距。AccessLex卓越法律教育中心執行總監泰勒(Aaron Taylor)解釋，種族也是影響性別債務缺口的因素。

他說：「有時性別差異顯示出女性比男性承受更高債務或學貸，事實上這是種族因素偽裝成性別差距。」「舉例來說，如果比較黑人 和拉丁裔法律系學生的入學率，這些入學率中有60%至65%是女性，因此如果整理白人的統計數據，特別是女性，並將其與白人男性進行比較，就看得出其間差距。如果加上法學院有色人種女性，差距就會更大。」

AAUW估計，白人女性平均學貸為3萬1346元，而同等的黑人女性則近3萬7558元。