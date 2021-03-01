葉倫：數位稅談判 美國讓步

美國財政部長葉倫稱，美國針對位稅不再堅持採取所謂的「安全港」辦法。（路透）

美國財政部 長葉倫 已告知20國集團（G20），華府將放棄川普政府允許部分科技公司可選擇豁免的爭議主張，為全球達成一致的數位稅規定排除最大障礙，如果進展順利，或許今夏即可達成協議。

據美國財政部官員轉述，葉倫26日在G20線上會議上宣布，「將積極處理OECD規畫的兩大方針」，且美國不再要求實施方針時採取所謂的「安全港（safe harbor）」辦法，即允許美國企業可選擇不在境外納稅。

全球約140國就租稅改革進行的談判去年受阻，當時的川普政府堅持要求安全港機制 。其他國家大多表示不接受這種自願繳稅的做法。

租稅專家和財政官員早已提出警告，美國如此提議會讓亞馬遜、Google、臉書等美國大公司可以選擇自外於任何國際間已取得的協議。

德國財長蕭茲盛讚美國此舉為重大突破， 「今天，我們看到大型數位公司公平納稅出現強勁的推動力」，為進一步推動更廣泛協議邁出一步。他說，葉倫在會中承諾，美國也計畫改革美國企業最低稅負的規定，以符合OECD規畫有效的最低稅負。他說：「這是我們參與國到今夏邁向協議的一大步。」

不過，彭博新聞指出，要就數位稅達成全球協議，依然任重道遠。安全港問題雖已排除，美國和歐洲在新規定適用範圍仍有紛歧。此外，還有不同司法管轄區利潤分配的問題，以及如何確保並落實稅收確定性等問題，仍懸而未決。