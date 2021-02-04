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Levi減少庫存 上季毛利率亮眼

記者張大仁／綜合報導

2020年剛過一半，Levi Strauss就已開始規畫假期庫存，但幾乎完全無法預測年底時消費者將花多少錢，甚至有多少錢。

Levi CEO伯夫(Chip Bergh)指出，「當疫情來襲，我們不得不面對庫存問題，因為之前都是提前6個月準備，但當時對6個月後世界會是如何完全沒有概念。」「這種情形至今仍然存在。」

他說：「因此我們決定寧可庫存太少而降低銷售，也不願庫存太多而不得不祭出50%或70%的折扣，不利品牌形象。」

這項策略奏效了。即使Levi的假日銷售額比2019年下降12%，但由於庫存減少帶來的成本節省，獲利超出分析師預期，第4季毛利率是近年最高水平。

在未來幾周內，隨著各家零售商公布財報，有些公司會比其他同業更成功地應對這種情況，其股價會上漲，就像Michael Kors和Versace母公司Capri Holdings一樣。但是如果對銷售的影響過於嚴重，反將引發拋售，正如上月的Urban Outfitters。

包括維多利亞秘密(Victoria’s Secret)母公司L Brands和Vans母公司VF Corp.在內的零售業者都表示，由於庫存不足，多已放棄銷售。除了刻意限制庫存外，零售商還面對由於港口積壓而導致的進口商品延誤。

衡量需求反彈的時機至關重要，因為零售商不想再度應對庫存過多的情況。

BMO Capital Markets資深零售分析師西格爾(Simeon Siegel)說：「疫情讓零售商重拾定價權。」「業者不會笨到將其還給消費者。」

他預計今年將出現「維持傳統促銷作法和超越促銷路線」的鮮明分歧，有些零售商可能會恢復過去的作法，「假期銷售令人失望的業者可能會犯下再次過量囤積庫存的錯誤，讓市場恢復過度促銷。」

Urban Outfitters的經驗反映出預測未來充滿挑戰。該公司在假期前因客流惡化而決定降低庫存，使去年最後2個月銷售額年減8.4%。

零售商 疫情 分析師

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