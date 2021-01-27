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加州設「My Turn」疫苗網站 何時何處接種一網打盡

近18萬個貨櫃「拒載」美農產品 寧願空櫃趕回中國

財經簡訊

記者張大仁／整理

房價指數年增9.5% 6年最強

根據S&P CoreLogic Case-Shiller房屋價格指數，11月全美房價比2019年11月上漲9.5%，是6年來最強勁的年增率；較10月房價漲幅8.4%顯著增強。這也是該指數30多年來史上最大的年增幅之一。10大城綜合房價年增率為8.8%，高於10月的7.6%。20城綜合房價指數年增9.1%，高於上月的8.0%。

目標百貨與李維合賣牛仔商品

目標百貨(Target)將與李維牛仔服飾(Levi Strauss＆Co.)同步推出限時家居用品、寵物配件、服裝和其他以牛仔布為基底的物品，打算在新冠病毒大流行期間擴大銷售動能。100多種新產品的新產品線將在2月28日開始在大多數目標百貨的大型店面和網站銷售。涵蓋每隻3元的玻璃酒杯到150元的酒吧手推車，但大多數物品都不到25元。

財報佳 3M估N95口罩需求不減

3M董事長兼CEO羅曼(Mike Roman)表示，即使期望新冠病毒疫苗可讓疫情強度開始減弱，但預期其生產的N95防毒口罩的需求在2021全年將持續強勁。3M第4季財報優於預期，營收85.8億元，超過市場預期的84億元；每股獲利2.38元，高出預測值23分。其中涵蓋口罩和洗手液的醫療保健部門銷售額成長12.3%。

供應法國醫用大麻 Tilray股價飆

加拿大大麻公司Tilray在宣布法國政府點名其提供大麻作醫學實驗後，股價飆升10.74%。法國國家藥品和保健產品安全局將自第1季起展開為期18到24個月的研究。Tilray將由葡萄牙廠出口醫療用大麻，為患有神經性疼痛、癲癇和多發性硬化症的患者提供治療，這些患者無法靠現有治療獲得緩解。

製藥業務強 嬌生財報勝預期

嬌生公司第4季財報和營收超出華爾街預期。該公司還表示將很快「發布」其新冠病毒疫苗的關鍵動向。嬌生調整後每股獲利1.86元，高於預期的1.82元；營收224.8億元，高於預期的216.7億元。研發新冠病毒疫苗的製藥業務營收122.6億元，年增16%；消費性部門營收36億元，年增1.4%。

微軟財報和雲端營收超出預期

微軟第2財季財報和Azure雲端營收成長超出分析師預期，調整後每股獲利2.03元，高於分析師預期的1.64元。營收430.8億元，年增17%，高於分析師預期的401.8億元。智慧雲端業務營收為146億元，年增23%，高於FactSet調查分析師平均預期的137.7億元；其中Azure營收增加50%，高於分析師預計的42%。

營收 房價 分析師

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