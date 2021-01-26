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財經簡訊

記者張大仁／整理

達美400機師 可望復工

達美航空計畫在夏天來臨前讓數百名機師復工，以為旅遊需求的反彈做好準備。去年在工會同意降薪並且對約1700名資淺機師不強制飛行後，達美航空的機師免遭無薪假。而達美航空現在將提供400名機師執飛名額，其中包括為飛行某些機型而進行的必要培訓，為2022年夏季做好準備。

假期銷售旺 目標百貨打賞

目標百貨(Target)表示，在強勁的假期銷售季結束後，將花費約2億元發放員工獎金，並擴大與新冠疫情相關的福利。該零售商將向所有計時員工提供500元獎金，並向分店主管和其他領導職提供1000至2000元的獎金。目標百貨表示，其2020財年在員工福利和薪酬上花費金額比2019年多出10億元。

百威缺席超級盃 37年首次

在連續37年後，百威啤酒今年首度不再於超級盃進行廣告宣傳。相對地，百威啤酒將運用這些行銷費用來宣導新冠病毒疫苗的認識和使用。截至22日，全美已配發約3900萬劑疫苗，但僅施打1910萬劑，遠未達到聯邦政府設定的目標。在今年超級盃前一周，百威計畫以數位方式推出其「超級盃」廣告。

去年玩具銷售251億 增16%

NPD表示，因消費者在新冠病毒大流行期間想辦法打發時間，滑板、樂高玩具和其他玩具的熱賣推動去年玩具銷售額達251億元，較2019年增加16%。去年3月中旬玩具銷售還與上年持平，但在封鎖令發布後，家庭可支配收入轉移到玩具，去年5月玩具銷售飆升38%，10月則因提前折扣而增加33%。

AMC獲9億資金 夠用到年底

AMC披露已獲得足夠融資以維持在2021年底前繼續營運。自12月14日以來，AMC已籌集9.17億元的新股本和債務資本。其中約5億元來自發行新股以及與Mudrick Capital Management達成的投資協議。該公司還簽署承諾書，透過擴大其歐洲循環信貸額度和為其提供融資，增加債務資本4.11億元。

推特新功能 對抗假訊息

推特宣布推出名為Birdwatch的新功能，以類似Wikipedia的作法對用戶可能引起誤解的推文作出標記，從而強化對抗錯誤訊息和假消息。新系統允許用戶討論並提出他們認為誤導或錯誤的推文；初步將僅對一小部分用戶開放，知名人士或傳統事實檢查人員沒有優先權，但用戶必須使用綁定電話號碼和電郵的帳戶。

目標百貨 復工 疫苗

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