餐飲類股 專家看好三大天王

速食業的潛力是否仍舊強大？隨著高盛19日對速食和餐館業發表多頭看法後，兩名交易員評估了正確的選股能否在來年繼續實現收益。

高盛分析師將Chipotle Mexican Grill列為2021年該類股的首選個股，同時還給予達美樂比薩、麥當勞 、星巴克 、Jack in the Box、Darden Restaurants、Brinker International和Wingstop買進評級。

BK Asset Management外匯策略總經理施洛斯伯格(Boris Schlossberg)表示，投資人不應在三大主導個股以外還垂涎其他股票。

他說：「投資達美樂、麥當勞和星巴克絕對不會錯。」「它們是這塊領域的三大天王，因為它們都完全掌握食品製作、出餐方式的自動化技術，並且從根本上消除了過程中的所有人為錯誤。」

施洛斯伯格指出，這三者都擁有「巨大的規模經濟」：達美樂在其後勤能力上擁有強大的槓桿作用，麥當勞利用它來簡化訂購和測試無肉漢堡等新產品，而星巴克透過其App 吸引顧客，讓該公司獲得數百萬元的收入。

TradingAnalysis.com創始人戈登(Todd Gordon)說，很少有餐廳業者會像小型業者那樣感受到新冠疫情的衝擊。

他說：「我很不願說，但世界正在改變。」「正透過行動App、會員制度、數位行銷、社交媒體通路接受非接觸式支付的食品服務，這些服務將獲得成功。」

星巴克擁有強大的會員制度，App下載總數超過其他同行，幾乎沒有競爭對手，而且股息殖利率達1.77%，是戈登的首選。

戈登說，他的另一個選擇是「對沖基金最愛」的Chipotle，它可望突破長期的上檔壓力，「事實上，它甚至根本沒有技術面阻力，最高上看3000元。」「它在數位行銷方面更是領導者，極具創新性。而且擁有穩定的供應線和強勁的庫存。它會再度上揚，我很確信。」