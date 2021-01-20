高盛交易業務佳 美商銀獲利減28%

高盛 第4季財報超出分析師對獲利和營收 的預期，主要得益於該公司股票 交易和投資銀行業務的強勁表現。

高盛每股獲利12.08元，大幅超越接受Refinitiv調查分析師預期的7.47元。營收117.4億元則是超出預期約17.5億元。

高盛股票交易部門營收較上年同期增加40%，達到23.9億元，高出預期的18.9億元約10億元。但是，像大多數競爭對手一樣，固定收益業務未能達到預期，只有18.8億元，低於20.6億元的預測值。

由於股票承銷和完成合併交易的收入增加，高盛投行業務營收增加27%至26.1億元，超過預期的21.5億元。

高盛投行部門在2020年創造創紀錄的94.2億元的營收，這要歸功於股票和債券承銷的增加。該公司的交易部門則創下10年來最高年度業績，較2019年成長43%，這是因為整體市場的活動激增。

美國商銀第4季獲利超出分析師預期，因該公司釋出貸款損失準備金。

該行獲利下降28%至54.7億元，合每股59分，高於接受Refinitiv調查分析師平均預期的55分。營收下降10%至202億元，比預期低約5億元。

該行表示，已釋出8.28億元的準備金，在2020年最後一季為信貸損失提撥5300萬元。該公司前3季累計提撥113億元準備金。

營收下降主因交易部門業績未達預期。美國商銀固定收益營收為17.4億元，低於FactSet調查分析師估計的21.1億元，主因是宏觀產品和抵押貸款的表現較弱。

股票收入為13.2億元，超出預期的12.2億元。與摩根大通和高盛相比，該項業績相對低迷。

美國商銀也計畫在第1季回購29億元股票，並外加約3億元股票以抵銷發放給員工的股票。該公司將維持其18分的當季股利。