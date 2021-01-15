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服裝市場萎縮 業者網上求生

記者張大仁／綜合報導
American Eagle Outfitters的網購業務比占已逾30%。（歐新社）
American Eagle Outfitters的網購業務比占已逾30%。（歐新社）

購物者去年不再去商店買新衣服，反而待在家裡上網瀏覽運動褲和睡衣套裝。隨著這些新的購買習慣形成，沒有幾家服裝零售商能承受得了，從而導致店面繼續倒閉和宣告破產

根據Coresight Research最新的分析，2020網路服裝和鞋類的銷售額增加27.2%，達1215億元。在此同時，Euromonitor估計，美國服裝和鞋子的整體市場萎縮約12.1%，因為疫情期間消費者減少購買衣褲。

Coresight預計，2021年網路服裝和鞋類的銷售將持平或以低個位數成長，因為整體服裝市場將小幅反彈約7%。即使仍未回到疫情前水平，但部分消費者將重回店面來推動成長。Coresight CEO溫思維格(Deborah Weinswig)表示，預期許多消費者將保持其網購習慣。

Coresight預測2022年和2023年服裝類別的網路銷售仍以個位數成長。

而根據Euromonitor的數據，去年服裝和鞋類的網路銷售占該類別總支出的37.4%，而2019年時的比率僅略高於25%。

Coresight警告前景「仍然高度不確定，即使仍然嚴峻的公衛危機將因疫苗的推出而抵銷，而且消費者是否會維持剛養成的消費習慣也存在很大的不確定性」。

溫思維格指出，「我們認為疫情危機將在2021年緩解，任何回歸到更正常的生活、工作和消費的方式，比較可以在下半年和2022年發生。」

Coresight說，許多服裝零售商已經在網站上拓展超過30％的業務，包括American Eagle Outfitters、Foot Locker、Gap和Nike；而Dick's Sporting Goods、Levi's和VF Corp.仍遠低於這個門檻。

無法投入網購的服裝零售商通常陷入掙扎。2020年有超過32家零售商申請破產，其中包括一些服裝品牌：True Religion、Ann Taylor母公司Ascena Retail Group、Tailored Brands和New York & Co.母公司RTW Retailwinds。

零售商 疫情 破產

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