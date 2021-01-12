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工業、成長型類股 分析師點讚

記者張大仁／綜合報導

兩名交易員表示，在屢創新高的股市中，仍有很多投資機會。

股市自2021年開年起就表現強勁，在今年第一個交易周結束時，史坦普500指數的工業、消費性非必需品、資訊科技、材料和醫療保健產業都創下歷史新高。

Piper Sandler資深技術研究分析師強生(Craig Johnson)指出：「就整體股市而言，它的確一直在水漲船高。」「投資人一直在加碼科技股、消費性周期性個股，同時也加碼工業類股。」

強生引用工業特選產業SPDR基金(XLI)的走勢圖指出，這支ETF才剛剛開始突破新高，技術分析師通常將此視為強勢的跡象。

他說：「如果要趁早搶得先機，其中一些早期周期性類型個股會開始表現良好且大漲。」像是Honeywell、開拓重工、Deere和奇異電氣(GE)等XLI成分股走勢圖「會開始看來更具建設性」。

強生說：「它們在2021年會表現得很好。」

Simpler Trading期權總監謝伊(Danielle Shay)則是更專注於成長型類股的交易。她說：「我看好半導體、太陽能類股，我也看好熱門的新股發行，並且正在關注FAANG股票，尤其是在本月底發布財報時。」FAANG是指科技巨頭臉書、亞馬遜、蘋果、Netflix和谷歌母公司Alphabet。

她說：「但是我認為股市有個漏網之魚的領域，也就是雲端網路安全公司，它們應該值得更多關注。」

謝伊在這方面的首選包括Cloudflare、Zscaler和Appian。

她指出，「人們一直在家工作，大家必須不斷進行調適。」「企業也必須進行大量調整，並且必須為客戶的家中網路安全提供保護。因此，我認為這是個真正會持續成長的空間。」

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