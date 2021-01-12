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研究：氣候變遷 釀750億洪災損失

記者張大仁／綜合報導

史丹福大學的研究人員發表最新研究結果，證實在過去30年中，氣候變遷加劇的降雨讓美國承受近750億元的洪水災害。

發表在「美國國家科學院院刊」上的研究成果，闡明了有關氣候變遷如何影響洪災損失上升以及全球溫度持續升高時，屋主、建商、銀行和保險公司面臨的風險不斷增加的討論。

這份報告分析氣候和社會經濟數據，以量化數據顯示歷史降雨趨勢與氣候變遷之間的關係。報告指出，1988年至2017年期間，極端降雨惡化導致的損失幾乎占美國洪水總財務成本的三分之一。

研究發現，全球暖化在美國洪水損失上漲中扮扮演重要角色，並警告全球「巴黎氣候協定」指出的不斷暖化水平將加劇極端災害事件。巴黎氣候協定力促全球暖化速度控制在攝氏2度或華氏3.6度內。

報告指出，即使長期降雨沒有變化的州，潮濕風暴發生的次數也加劇，造成更大的經濟損失。

史丹福大學地球系統科學副教授、研究共同作者伯克(Marshall Burke)說：「準確地全面計算出氣候變遷的過去和未來成本，是做出良好政策決策的關鍵。」「研究結果顯示，光是洪災的氣候變遷就已對美國經濟造成數百億元的損失。」

以全美而論，數百萬計人民面臨洪災風險。非營利研究和技術組織First Street Foundation的數據顯示，超過1400萬幢房屋極易受洪水破壞。

但是，許多高風險地區屋主仍然沒有購買洪水保險，因為提供保險需求的聯邦洪水指南通常都已過時，無法將氣候變遷和強降雨的影響考慮在內。而且少數種族社區往往面臨更大的未公開洪水風險。

洪水 氣候變遷 美國

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