擔心行情過旺 特斯拉跌逾7%
由於投資人衡量股票估值以及對更多新冠疫情紓困計畫前景以及持續的政治動盪，股市11日下跌。
道瓊工業平均指數下跌89.28點或0.29%至3萬1008.69。史坦普500指數下跌25.07點或0.66%至3799.61點。那斯達克綜合指數下跌165.54點或1.25%至1萬3036.43點。道指盤中一度下跌265點。
自2021年開年首周華爾街走勢堅強，然而，面對政治動盪和疫情反彈，引發人們對股市行情過於旺盛的擔憂。例如，特斯拉股價上周大漲25%，過去12個月上漲747%。該股現在交易的現金流量約為2021年的90倍。特斯拉股價11日下跌7.82%。
眾議院民主黨11日針對川普總統煽動國會大廈暴民襲擊提出彈劾案文件，再次讓華府緊張氣氛升高。眾議院打算本周對案進行投票。
不過目前股市似乎已趨平靜，因為國會已成功確認拜登的勝選，而現在占參議院多數席次的民主黨可能會尋求另一項紓困措施。如果這些事件開始延遲或破壞那些紓困計畫，那麼交易員可能會開始更關注。
總統當選人拜登(Joe Biden)8日承諾推出大規模的經濟紓困計畫，他說這將是「數兆元」的計畫，相關更多細節將在上任前6天的14日正式宣布。
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