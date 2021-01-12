擔心行情過旺 特斯拉跌逾7%

由於投資人衡量股票估值以及對更多新冠疫情紓困 計畫前景以及持續的政治動盪，股市11日下跌。

道瓊工業平均指數 下跌89.28點或0.29%至3萬1008.69。史坦普500指數下跌25.07點或0.66%至3799.61點。那斯達克綜合指數下跌165.54點或1.25%至1萬3036.43點。道指盤中一度下跌265點。

自2021年開年首周華爾街走勢堅強，然而，面對政治動盪和疫情反彈，引發人們對股市行情過於旺盛的擔憂。例如，特斯拉股價上周大漲25%，過去12個月上漲747%。該股現在交易的現金流量約為2021年的90倍。特斯拉股價11日下跌7.82%。

眾議院民主黨11日針對川普總統煽動國會大廈暴民襲擊提出彈劾案文件，再次讓華府緊張氣氛升高。眾議院打算本周對案進行投票。

不過目前股市似乎已趨平靜，因為國會已成功確認拜登 的勝選，而現在占參議院多數席次的民主黨可能會尋求另一項紓困措施。如果這些事件開始延遲或破壞那些紓困計畫，那麼交易員可能會開始更關注。

總統當選人拜登(Joe Biden)8日承諾推出大規模的經濟紓困計畫，他說這將是「數兆元」的計畫，相關更多細節將在上任前6天的14日正式宣布。