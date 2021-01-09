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道指史指連升4日 新年首周走揚

記者張大仁／綜合報導

交易員觀察新財政紓困的前景以及令人失望的就業數據，股指8日收盤再創紀錄高點，結束今年首周交易。

道瓊工業平均指數上漲56.84點或0.18%收3萬1097.97點。史坦普500指數上漲20.89點或0.55%收3824.68點。那斯達克綜合指數上漲134.5點或1.03%收1萬3201.98點。道指和史指都是連升4日。

可口可樂上漲2.24%，領漲道指。消費性非必需品和房產類股均上漲%，從而拉升史指。那指則受特斯拉上漲7.84%的推動。

股指下午一度跌至盤中低點。華盛頓郵報報導，民主黨參議員曼欽(Joe Manchin)表示他「絕對不會」支持2000元的紓困支票，道指聞訊下跌逾200點。總統當選人拜登(Joe Biden)曾承諾，如果民主黨成為參議院多數黨，將通過一項更大的紓困方案。

Miller Value Partners創始人米勒(Bill Miller)表示，「人們現在擔心參議院表面上將由民主黨掌控，但是真正的關鍵是溫和派的西維吉尼亞州參議員曼欽和緬因州的柯林斯(Susan Collins)。」「如果他們不能讓民主黨或共和黨的溫和派認同，那麼什麼都不會通過。」

曼欽辦公室隨後澄清指出，曼欽對未來任何紓困方案都尚未決定，也不會完全反對2000元的援助支票。之後主要平均股指從低點反彈。

本周道指和史指上漲逾1%，那指則上漲2.4%。儘管華府動盪不安，股指本周仍然走升。

勞工部表示，12月美國流失14萬個工作崗位。接受《道瓊》(Dow Jones)調查的經濟學者之前預期為增加5萬個。

就業意外下降的原因是，最近全美各地新冠病毒病例激增，迫使州和地方政府採取更嚴格的措施來緩解疫情。

指標10年期國債殖利率升至3月20日以來的最高水平，突破1.1%。

紓困 民主黨 指數

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