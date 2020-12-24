川普不滿紓困案 股指由高點拉回

由於美國總統川普 直接槓上國會，股指由盤中高點拉回。

道瓊工業平均指數 上漲114.32點或0.38%收3萬129.83點，盤中一度上揚277點。史坦普500指數上漲2.75點或0.07%收3690.01點，盤中一度上漲0.7%，中止連3日跌勢。那斯達克綜合指數下跌36.8點或0.29%收1萬2771.11點，因科技巨頭蘋果、亞馬遜和微軟都走跌。

對經濟復甦最敏感的周期性類股領漲。能源和金融是表現最好的兩個類股，分別上揚2.2%和1.6%。

川普22日晚間抨擊國會新通過的紓困 案。同時也否決了7400億元的國防支出法案。

川普聲稱全新9000億元的新冠紓困計畫是不合適的「丟臉方案」，並告誡議員須修改法案內容，特別是應將直接補助金額從600元提高至2000元。眾議院議長波洛西(Nancy Pelosi)同意川普提高支付額的要求，並表示眾議院民主黨員將尋求在24日一致支持通過一項獨立法案。

川普並未否決紓困案，但要求「改送一份修正案來，否則就要留待下一任政府提出方案」。

本周初被拋售的旅遊相關股票反彈，原因是對來自英國的新冠病毒菌株變異擔憂有所緩解。聯合航空和達美航空分別上漲2.65%和3.34%，而Carnival和挪威郵輪公司分別上漲5.7%和6.15%。衛生專家說，生產中的疫苗將對這種新變種病毒有效。