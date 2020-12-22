病毒變異重挫史指 銀行鬆綁支撐道指

史坦普500指數 在假期周之始小跌，因對新冠病毒紓困協議的利多遭英國新型新冠病毒變異的擔憂而淹沒。

史指盤中下跌近2%後下跌14.49點或0.39%收3694.92點。道瓊工業平均指數克服400點跌幅，收漲37.4點或0.12%報3萬216.45點，這是因為Nike和銀行股走強提供了部分支撐。那斯達克綜合指數下跌13.12點或0.1%收1萬2742.52點。

受惠於強勁財報，道指成分股Nike上漲3.37%，創下歷史新高。在聯準會(Fed)宣布允許銀行業在2021年第1季恢復股票 回購後，銀行股大漲，摩根大通和高盛分別上漲4.16%和6.07%。

航空公司和郵輪 營運商股票跌至低點後反彈。挪威郵輪和皇家加勒比海地區分別下跌1.59%和0.65%。美國航空下跌2.48%，盤中跌幅一度超過5%，而聯合航空下跌1.53%。從義大利到印度再到薩爾瓦多，有兩個以上的國家禁止從英國或曾在該國旅行的旅客入境。

特斯拉納入史指，占指數權動1.69%，排名第5大。股價下跌6.49%。其下跌也源自傳言蘋果推出發展電動車計畫。

2020年僅剩2個交易周，史指今年上漲14.4%，而道指上漲5.9%。由於投資人青睞高成長的科技股，那指今年累計上漲42%。