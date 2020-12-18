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超級星期六 購物者上看1.5億

記者張大仁／綜合報導

一項最新調查發現，儘管從目標百貨(Target)到百思買(Best Buy)等零售商都試圖鼓勵消費者提早購物，以避免聖誕節前幾天出現店內擁擠人潮和倉庫存貨積壓，但是大多數人仍遲遲不肯出手。

全國零售聯合會(NRF)調查顯示，超過1.5億美國人打算在聖誕節前最後一個周六購物，比2019年的1.478億人略有增加。

NRF表示，「超級星期六」當天預期的購物者數量涵蓋店內購物和網購者在內，是自2016年開始追踪超級星期六統計數據以來第二高數字。去年的超級星期六落在聖誕節前4天，而今年則是幾乎1周。

調查還發現，今年打算在超級星期六購物的消費者中，有42%計畫只網購，以避開擁擠的購物中心和店面。

創紀錄的消費者將利用即將到來的周末購買禮物，將對包括UPS和聯邦快遞(FedEx)在內的零售商和送貨商帶來更大壓力，在疫情期間，大量網購訂單已經讓它們承受壓力。部分產業專家將這個假期所面臨的壓力稱為「快遞末日」。

15日也是美國標準平面快遞的正式截止日期，以在12月24日之前收到UPS、聯邦快遞和美國郵政服務(USPS)遞送的物品。從這天之後，加速快遞的附加費飆升。但即使如此，打算在未來幾天內進行網購的購物者仍會面臨因數量過高而無法如期承諾及時送達的風險。

分析運輸包裹數據公司ShipMatrix總裁金德爾(Satish Jindel)表示，從感恩節到聖誕節，最多每天有700萬個包裹可能面臨延誤。

即使今年超級星期六到聖誕節之間還有幾天，部分消費者仍然無法及時購物送給親朋好友，這種情況將延到新年。

NRF發現，有66%的假日購物者可能會在聖誕節後一周內購物。這些人認為節後折扣更誘人，並希望藉此使用手上的禮品卡。

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