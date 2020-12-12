紓困前景不明 史指中止連2周升勢

史坦普500指數 下跌，為3周來首次出現單周下跌，原因是額外財政紓困 措施的前景仍不確定。

史指回落4.64點或0.13%收3663.46點。那斯達克綜合指數下跌27.4點或0.23%收1萬2377.87點。然而，隨著迪士尼 反彈，道瓊工業平均指數上升47.11點或0.16%收3萬46.37點。

本周道指和史指分別下跌0.6%和1%。那指同期下跌0.7%。

有關新冠病毒救助協議的談判仍在持續進行。議員們試圖在年底補助到期前通過法案，但在州和地方紓困、失業援助和紓困支票方面仍存在分歧。

民主黨反對白宮最新的9160億元紓困提議，並指出該方案不包括任何額外的聯邦失業保險金。但是，該法案得到共和黨國會領導人的支持。

眾議院和參議院已經通過為期一周的聯邦支出延長措施，以避免在12月18日之前停擺，以便有更多時間達成紓困協議。

受疫情打擊最嚴重的個股全面大跌。Carnival下跌4.48%，聯合航空下跌2.58%，蓋普下跌3.61%。凱悅酒店集團下跌1.42%。

在Jefferies意外降評後，特斯拉下跌2.72%。

迪士尼卻逆勢走升13.59%。該公司表示，其Disney+服務擁有8680萬用戶，預計到2024年將有2.3億至2.6億用戶。