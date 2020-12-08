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全球第一位！英國90歲老嫗接種輝瑞新冠疫苗

加州日增確診2萬例 每10人檢測就有1人染疫

擔憂病例激增 道指中止連4漲

記者張大仁／綜合報導

道瓊工業平均指數和史坦普爾500指數在創新高紀錄後下跌，因交易員擔心新冠病毒病例增加，並等待更多額外財政援助。

道指下跌148.47點或0.49%收3萬69.79點，中止連4漲。史指下跌7.16點或0.19%收3691.96點。那斯達克綜合指數上漲55.71點或0.45%收1萬2519.95點，續創歷史新高。

英特爾是道指表現最差的成份股，下跌3.43%。能源股領跌史指，下跌2.4%。臉書上漲2.1%，蘋果上漲1.23%，帶動那指上漲。特斯拉也為那指的上漲做出貢獻，上漲了7.13%，再創歷史新高。

高盛(Goldman Sachs)股票策略師發表報告指出：「短期內股市適度回落的風險有所上升，因為美國惡化的病例上升況可能會刺激部位調整。」「即使美國批准疫苗迫在眉睫，但越來越多限制或關閉措施可能會減緩近期經濟成長的復甦。」

美國過去7天的平均病例數量創下歷史新高，超過19萬6200例，較上周增加20%。美國的每日新冠病毒相關死亡人數也達到創紀錄的高水平。

病例數量增加導致人們尋求更多財政紓困措施的呼聲越來越高。但是，國會議員仍在努力爭取年底前通過立法。

美國 指數 紓困

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