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每38秒1人染疫亡！ 美國連續兩周 確診都增逾百萬例

創新高後稍喘息 道指回跌173點

記者張大仁╱綜合報導

在創下3萬點的重要里程碑後，道瓊工業平均指數稍作喘息收跌，而交易員則對令人失望的失業數據表示擔憂。

道指下跌173.77點或0.58%收2萬9872.47點。史坦普500指數在前一交易日創下歷史收盤新高後下跌5.76點或0.16%至3629.65點。那斯達克綜合指數逆勢上漲57.62點或0.48%收1萬2094.40點。

勞工部表示，上周首度申領失業救濟金人數有77.8萬人，高於接受《道瓊》(Dow Jones)調查的經濟學者預計的73.3萬。

在傳出正就收購Slack Technologies進行談判後，Salesforce領跌道指，下跌5.38%；Slack暴漲37.64%。能源股下跌2.4%，是史指表現最差的類股。

由於疫苗的利多，加上政治面轉趨明朗，股市反彈至紀錄高位。

阿斯利康(AstraZeneca)本周宣布，一項早期分析顯示其研發中疫苗的平均功效為70%。同時，川普政府為總統當選人白登的團隊提供聯邦資源以進行政權移交。交易員們也對前聯準會(Fed)主席葉倫(Janet Yellen)可能被提名為財政部長感到鼓舞。

此外，Fed公布本月初的會議紀錄。該結論表明，官員們正在討論隨著新冠疫情的持續復甦而為經濟提供更多寬鬆策略，「與會者繼續認為經濟前景面臨的風險傾向於走低，最新數據表明疫情再次爆發的可能性增加。」

指數 疫情 疫苗

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