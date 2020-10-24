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美單日新冠確診8.26萬 再創新高 38州住院數攀升

玩具需求大增 美泰下季看好

記者張大仁／綜合報導

美泰(Mattel)上季銷售額出人意料的成長，並預測假期購物季期間將會有更多成長，因為來自不少困在家裡的兒童有強烈需求，零售商們急著補充庫存的芭比娃娃和其他玩具。

隨著新冠疫情迫使美國許多地方的學校轉為線上教學並限制社交娛樂選擇，家長們只得購置玩具和遊戲來讓孩子們免於無聊，從而刺激了沃爾瑪和目標百貨(Target)等零售商的玩具銷售。

由於疫情前的存貨不足，美泰不得不增加出貨量，導致其第3季淨銷售額增加10%，為10年來最大，也是自新冠疫情爆發以來首次成長。

美泰CEO克瑞茲(Ynon Kreiz)在財報聲明中說，「由於低庫存和假日購物季提早開始，預計第4季淨銷售額將再增加。」

芭比娃娃的總銷售額成長29%，達5.322億元，是該品牌自2003年以來最大單季銷售額，這也是因為美泰努力讓傳統的金髮白人娃娃變得更具多元化，提供不同的膚色和體型的選擇，引起越來越多客戶群的共鳴。

Refinitiv的IBES數據顯示，截至9月30日當季，美泰上季淨銷售額為16.3億元，高於分析師預期的14.6億美元。

由於成本削減提高獲利率，淨利增加4倍多，達到3.16億元。調整後每股獲利95分。

疫情 零售商 目標百貨

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