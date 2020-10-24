玩具需求大增 美泰下季看好

美泰(Mattel)上季銷售額出人意料的成長，並預測假期購物季期間將會有更多成長，因為來自不少困在家裡的兒童有強烈需求，零售商 們急著補充庫存的芭比娃娃和其他玩具。

隨著新冠疫情 迫使美國許多地方的學校轉為線上教學並限制社交娛樂選擇，家長們只得購置玩具和遊戲來讓孩子們免於無聊，從而刺激了沃爾瑪和目標百貨 (Target)等零售商的玩具銷售。

由於疫情前的存貨不足，美泰不得不增加出貨量，導致其第3季淨銷售額增加10%，為10年來最大，也是自新冠疫情爆發以來首次成長。

美泰CEO克瑞茲(Ynon Kreiz)在財報聲明中說，「由於低庫存和假日購物季提早開始，預計第4季淨銷售額將再增加。」

芭比娃娃的總銷售額成長29%，達5.322億元，是該品牌自2003年以來最大單季銷售額，這也是因為美泰努力讓傳統的金髮白人娃娃變得更具多元化，提供不同的膚色和體型的選擇，引起越來越多客戶群的共鳴。

Refinitiv的IBES數據顯示，截至9月30日當季，美泰上季淨銷售額為16.3億元，高於分析師預期的14.6億美元。

由於成本削減提高獲利率，淨利增加4倍多，達到3.16億元。調整後每股獲利95分。