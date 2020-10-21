我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾827萬 加州破88萬例

紐時選前爆料 挖出川普中資銀行秘密帳戶

紓困談判有進展 道指上揚逾百點

記者張大仁／綜合報導

眾議院議長波洛西(Nancy Pelosi)暗示民主黨和白宮在就新的財政紓困協議談判取得進展，股指上揚。

道瓊工業平均指數上漲113.37點或0.4%收2萬8308.79點，盤中一度上漲逾300點。史坦普500指數上漲16.2點或0.47%收3443.12點。那斯達克綜合指數上漲37.61點或0.33%收1萬1516.49點。

受惠經濟重啟的個股普遍反彈，嘉年華(Carnival Corp.)和美國航空分別上漲3.29%％和1.91%，Kohl’s大漲6.72%，而Nordstrom上揚1.15%。

波洛西20日表示，雙方在談判中均取得進展，「希望今天結束時能有最後結果。」「但是我對此很樂觀。」

在7月底CARES法案到期後，新紓困方案的談判已經持續數月之久。自那時之後，就業成長放緩，但消費者支出仍在繼續復甦。但是，部分指標顯示，龐大的經濟援助計畫提供的儲蓄開始用罄。

道指的另一個成分股Travellers上漲5.43%，得益於上季業績優於預期。該公司每股獲利3.12元，營收77.7億元。高於接受Refinitiv調查的分析師平均預期的每股獲利3.03元和銷售額75.5億元。

指數 紓困 營收

上一則

非必需消費品 僅次科技股

下一則

疫情成產品助力 寶鹼財報佳

延伸閱讀

美元跌至一周低點 受國會刺激法案有希望過關影響

美元跌至一周低點 受國會刺激法案有希望過關影響
最後期限將至 新紓困案恐仍卡關

最後期限將至 新紓困案恐仍卡關
紓困案+病例增 道指跌逾400點

紓困案+病例增 道指跌逾400點
金山人語／最後一刻 紓困敲定支票在望？

金山人語／最後一刻 紓困敲定支票在望？

熱門新聞

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

克魯曼：新刺激方案卡關 除川普外更要怪此人

2020-10-14 15:05
美國總統選舉結果可能出現爭議的機率日增，專家勾勒了三種可能情境，其中以法律戰情境對股市的衝擊最大。圖為現任川普（左）與民主黨提名人白登的首場辯論。美聯社

美大選後可能出現三種爭議情境 股市最怕這一種

2020-10-15 13:44
眾議院議長波洛西(Nancy Pelosi)在總統大選前設下全新新冠病毒紓困措施關鍵截止日期，加上新冠病例數上升，股票大跌。(美聯社)

紓困案+病例增 道指跌逾400點

2020-10-19 16:32
2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

債留子孫？克魯曼：美國此刻推赤字支出 才是負責任

2020-10-20 14:28
美聯社

紓困談判有進展 道指上揚逾百點

2020-10-20 16:29
亞馬遜的Prime Day從13日開始起跑，為期2天的活動將是一年中最大的網購日。(美聯社)

疫苗試驗喊停 股指止四連漲

2020-10-13 16:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
逛窯子驚見妻子當「小姐」 男子氣到要離婚

逛窯子驚見妻子當「小姐」 男子氣到要離婚
紐時選前爆料 挖出川普中資銀行秘密帳戶

紐時選前爆料 挖出川普中資銀行秘密帳戶
川普讓中國吃盡苦頭 為何北京仍可能盼他連任？

川普讓中國吃盡苦頭 為何北京仍可能盼他連任？
投票／福斯新聞取得白登之子簽名文件 疑為電郵門新事證

投票／福斯新聞取得白登之子簽名文件 疑為電郵門新事證
最後一場辯論還搶話？川普：講話若中斷會發瘋

最後一場辯論還搶話？川普：講話若中斷會發瘋