紓困談判有進展 道指上揚逾百點

眾議院議長波洛西(Nancy Pelosi)暗示民主黨和白宮在就新的財政紓困 協議談判取得進展，股指上揚。

道瓊工業平均指數 上漲113.37點或0.4%收2萬8308.79點，盤中一度上漲逾300點。史坦普500指數上漲16.2點或0.47%收3443.12點。那斯達克綜合指數上漲37.61點或0.33%收1萬1516.49點。

受惠經濟重啟的個股普遍反彈，嘉年華(Carnival Corp.)和美國航空分別上漲3.29%％和1.91%，Kohl’s大漲6.72%，而Nordstrom上揚1.15%。

波洛西20日表示，雙方在談判中均取得進展，「希望今天結束時能有最後結果。」「但是我對此很樂觀。」

在7月底CARES法案到期後，新紓困方案的談判已經持續數月之久。自那時之後，就業成長放緩，但消費者支出仍在繼續復甦。但是，部分指標顯示，龐大的經濟援助計畫提供的儲蓄開始用罄。

道指的另一個成分股Travellers上漲5.43%，得益於上季業績優於預期。該公司每股獲利3.12元，營收 77.7億元。高於接受Refinitiv調查的分析師平均預期的每股獲利3.03元和銷售額75.5億元。