聖索菲亞 蒙塵的穹頂

再次踏上伊斯坦堡的土地，這已是我第三次與這座橫跨歐亞的古都重逢。街道繁榮依舊，博斯普魯斯海峽的波光中透著這個東西古都特有的喧囂。然而，當我滿懷期待地走向心中的建築聖殿──聖索菲亞大教堂（Hagia Sophia）時，眼前景象卻讓我陷入一陣詫異。

這座曾見證拜占庭帝國榮光與奧斯曼土耳其興起的偉大建築，自2020年轉型為清真寺後，其物理風貌發生了令人揪心的改變。回望歷史，聖索菲亞曾傲然雄踞世界建築史的巔峰，其巨大的穹頂跨度在長達一千年的時間裡，始終位居全球之冠，直到16世紀梵蒂岡 的聖彼得大教堂竣工後才被超越。

這不只是一座教堂，它是羅馬工程學與美學的絕響，是人類文明在那個時代所能觸及的天際線。漫步在建築外圍，首先映入眼簾的是層層疊疊的安檢設施、交錯的圍欄，以及為祈禱配套而增設的清真建築。這些現代化的「補丁」如同灰色的陰影，遮掩了聖索菲亞原本那種「查士丁尼時代」直衝雲霄的視覺衝擊力。曾經那種紅褐色的厚重牆體與巨大穹頂展現出的羅馬霸氣，如今在密集的現代設施環繞下，顯得有些侷促與破碎。

這種硬體層面的改變，本質上是一場「文化層疊的衝突」。聯合國教科文組織（UNESCO）與眾多歷史學家早已發出警示：聖索菲亞最珍貴的價值，在於其作為「人類文明交匯點」的普世意義。這裡曾是東正教的靈魂，也曾是伊斯蘭文化的瑰寶，它之所以偉大，正是因為它容納了層次豐富的歷史記憶。然而，如今將其單一化為特定的宗教場所，無異於一種政治性的蓄意碾壓，刻意抹煞了其作為東羅馬帝國文化巔峰的歷史定位。

作為一名多次造訪的旅人，我深刻感受到這座「世界文化歷史的見證者」不幸蒙塵。在土耳其民粹總統的操弄下，政治與宗教的需求似乎凌駕於文化遺產的完整性之上。那些橫跨千年的羅馬架勢與東正教靈魂，正逐漸被層層疊加的現代伊斯蘭元素所掩蓋。

當聖索菲亞的外貌不再純粹，當它多層次的歷史被選擇性地抹除，它所代表的文明對話與包容精神也不復存在。傍晚時分，我回到維京郵輪的甲板上，回望那漸行漸遠的穹頂，在夕陽餘暉中對它投下最後的一瞥。那一刻，心中湧起一陣莫名的決絕與哀傷——我知道，這是我最後一次看它了，我不會再回來了。