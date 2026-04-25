伊朗群龍無首 川普全球佈局

伊朗赴巴基斯坦美伊談判代表團多達80人，有政府議長、外交部長和財長等政府首腦，亦有革命衛隊實力派軍人和大學校長等，特點是人多嘴雜，有強硬鷹派也有求和鴿派，軍人強悍，對談判構成壓力。如美伊談判破裂，戰事重演，繼續封鎖海峽及阿拉伯海灣，確保航道安全通行，才是戰爭終結的到來。

美國15艘軍艦封鎖荷莫茲海峽，伊朗剩下殘餘不對等火力只能搞些小動作，海峽通航指日可待。來自中共 的伊朗貨輪想突破封鎖，被美軍艦轟破洞然後扣押，內有貨物有許多軍用物資及戰備用品。習近平 對川普 承認過「基本上」無軍事支援過伊朗，現今船上軍用物又作如何解釋，五月川習會見伊朗問題將會是重頭戲。

美國剛與印尼簽署安全防衛協議，確保馬六甲海峽通航。由蘇伊士運河、直布羅陀海峽、巴拿馬運河等世界航運的咽喉已經由美國掌握。看來下一個要解決的軍事安全課題將是台灣海峽和南海中國所謂九段線。

中共近來處處踫壁，川普來者不善，招招往中共七吋處打。中共國防部長董軍發言軟弱無力，外交部發言人戰狼不再。在美國強大軍事力量面前，習近平是否是隻紙老虎，耐人尋味。

美國國會否決民主黨限制總統戰爭特權的提案，證明美國人民對川普制裁伊朗的支持。美國近兩個月戰爭中雖有七位士兵捐軀，為救一位陷於敵陣飛行員不惜動用大批人力和物力和高度協作能力並獲得成功，令全軍振奮。

梵蒂岡教皇曾在墨西哥說邊界不要建牆，但要建橋，批評川普阻止及清除非法移民的做法。最近還有意無意暗諭川普是暴徒總統，惹來川普一股怒火。羅馬教廷這二、三十年來多次涉入政治，面對逼害宗教的極權國家處處忍讓，對屠殺人民的共產政權伸出橄欖枝。伊朗設宗教警察逼使人民改變信仰，今年首兩個月就屠殺了三萬多爭取和平示威的伊朗人，教宗沒有作出強烈譴責。

美國暫時因戰爭帶來一些困難，國內因油價帶動物價上漲。加州油價特別貴，有些油站掛牌油價已經是六元了。有望政府想法平息油價，特別是美國是產油大國，不靠外來油。期中選舉很快到來，川普不可不慎，讓美國人MAGA口號不是空喊的。