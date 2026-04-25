匈牙利變天 擂鼓11月問責之戰

兩周前，匈牙利政壇投下了一顆震撼彈。執政長達16年、一向被視為「打壓民主強人」的奧班，即便擁有美國川普 與俄羅斯普亭這兩大強人的公開背書，其所屬的「青民黨」仍在地方與新興勢力馬格雅（Péter Magyar）的挑戰下遭遇慘敗。這場高達77.8%投票 率的選舉，不僅是人民的覺醒，更是歐洲極右翼與民粹主義的一次重大挫敗。

這場選舉給了我們大西洋彼岸一個深刻的啟示：當人民在生活中掙扎時，他們要求的不再只是帳面上的經濟許諾，而是對權力腐敗的徹底清算。隨著美國11月國會選舉臨近，「民生負擔」（Affordability）無疑是選戰的核心。然而，當政客不斷煽動民粹，試圖用意識形態掩蓋治理無能時,我們必須意識到，—「民生負擔」的惡化，往往源於「權力問責」（Accountability）的喪失。

奧班在匈牙利的長期執政，建立了某種程度的「裙帶資本主義」，這與川普在美國所展現的執政風格如出一轍。兩人互為盟友，同樣推崇威權式的統治，並將國家資源轉化為私人親信的提款機。然而，匈牙利選民用77.8%的投票率證明：當生活成本被權貴蠶食，人民最終會選擇問責追究。

所謂的問責，就是要清算這些建立在人民血汗錢之上的特權暴利。以川普的女婿庫許納為例，在毫無外交資歷的情況下介入中東談判，卸任後竟能從沙烏地阿拉伯獲得20億美元的巨額資金。這是不折不扣的「藉關係、趁隙撈錢」。從上到下不知有多少閣員無視法紀藉著政策後門大發利市。與此同時，川普個人的身價在一年內暴漲30億美元。

11月的選舉，我們必須向匈牙利看齊。我們不僅要關心自己的錢包夠不夠用，更要嚴厲審視那些位高權重者是否濫用公職來肥沃家族私產。讓我們看清所謂的「Affordability」危機，往往源於「Accountability」的缺失，而高投票率是治癒民粹的良藥。讓11月的選舉成為一場真正的追究，告訴那些自以為能凌駕於法律之上的強人：人民的血汗，不容特權踐踏。