特納斯能帶蘋果走進AI新紀元？

蘋果公司20日宣布，執行長庫克 將於今年9月1日正式卸任，由在蘋果公司深耕25年的硬體工程資深副總裁約翰．特納斯接任。消息傳出後，蘋果股價在盤後一度下挫近1%，市場的直覺反應說明了一切。這不是投資人慶祝交棒，而是在反覆估算一個問題：一位工程背景出身的執行長，能否帶領這家4兆美元的科技帝國走進人工智慧的新紀元？

外界普遍認為，這次接班象徵的是策略延續，而非路線轉彎。延續當然有其價值，過去15年，庫克靠著無與倫比的供應鏈管理與iPhone 生態系的規模化，把蘋果市值從低谷拉高至超過3.6兆美元。他打造的不只是一家手機公司，而是一個涵蓋穿戴裝置、串流影音、行動支付乃至金融服務的龐大生態圈。特納斯在過程中始終站在技術核心，主導晶片轉型的一系列關鍵硬體決策。他帶領工程團隊，讓Mac在PC市場整體衰退的背景下仍逆勢成長，更在去年秋季推出近10年產品革新的最大亮點iPhone Air。這樣的資歷放在任何企業都是傲人的履歷，但蘋果面臨的困境恰恰不在硬體。

AI的競賽已進入白熱化，Google 在Gemini的整合推進速度頗快，三星也積極在旗艦手機導入AI功能；蘋果自家的Apple Intelligence卻仍未完全到位，AI升級版Siri的推出一再延誤，部分功能更要仰賴Google與OpenAI的外部模型支援。一家向來以垂直整合為驕傲的公司，在AI時代卻不得不依賴競爭對手的技術。

特納斯深知問題存在，據傳他已悄悄開始重組硬體工程部門架構，布局一系列尚未對外公開的AI智慧家居產品與穿戴裝置。他對AI抱有堅定信念，在接任前便已積極推動相關硬體平台整合。問題在於蘋果的AI困境是軟體問題，不完全是硬體問題；一個擅長打磨產品質感、優化材料選擇、整合晶片架構的工程師，在面對需要大規模語言模型訓練、雲端服務策略與AI生態布局的競賽時，能否展現決斷力與遠見？

對台灣供應鏈而言，特納斯接棒帶來的想像空間主要在硬體，這對擅長精密零組件的台廠而言，確實存在潛在新商機。台積電承接的先進製程訂單，將是觀察蘋果硬體更新節奏的指標。惟台灣電子代工廠商與蘋果之間的關係，近年已悄然變化；部分業者在毛利壓縮與地緣政治壓力下，已逐漸將資源轉向AI伺服器等新戰場，過去「非蘋不可」的思維正在重組。

庫克用15年證明了接班賈伯斯並沒有失敗，甚至把公司帶往更高的峰頂。特納斯能否找到屬於自己的蘋果語言，寫出後庫克時代的新章節？或許得等到9月的產品發表會才能看見輪廓。

（本文取自4月23日聯合報民意論壇，作者為台北商業大學榮譽講座教授）