美國年輕人不愛飲酒是好事

根據3月8日洛杉磯 時報，加州中部著名的酒鄉其銷至全國各地的紅酒白酒滯銷，酒農苦不堪言；數百噸重釀酒的葡萄，只好讓它就地腐爛，遠比釀酒而滯銷的損失小。

酒類滯銷的原因就在需求的問題上。根據報導，美國一般的年輕人對飲酒的興趣大減，與他們的父母輩大不相同，後者在餐桌上少不了一杯紅酒或是白酒配飯菜，飯後或是就寢之前又是一杯，有些家裡還有藏酒的地窖。

並非所有的年輕人都不再喝酒，而他們選擇的是含酒精較低的啤酒，或是不含酒精的的飲料。喝酒和抽菸都是由習慣養成，一旦上癮就很難去除。

筆者認為抽菸及喝酒對身體只有百害而無一益，即使有些專家認為少量的紅酒能夠促進血液循環。這個看法見仁見智，但是市面上有很多能夠幫助血液循環的食品及飲料，何需用酒精輔助因而養成酗酒的習慣？

目前美國年輕人對喝酒沒有興趣是一件好事，減少由於喝酒造成身體的不適以及疾病之外，也可減少酒駕，美國每年死於酒駕的人數不少，害人也害己。節慶舉杯小酌無可厚非，執意「以茶代酒」也不傷和氣，絕對不要勸酒加害他人。為長輩的除了以身作則之外，切勿鼓勵年輕人嘗試，滴酒不沾，勿開喝酒先例。