艾普斯坦檔案赫見霍金與比基尼女合影 家屬說話了

一洲焦點／川普108分鐘國情咨文 國會如兩個世界

兩岸「和平」恐成川普大交易

楊正（台北市）

川普的好勝個性，在關稅上被大法官判違法，一定會想方設法在別的大議題上取得勝算，以鞏固總統位尊。4月到中國訪問，會尋找大交易；提出美中進入修昔底德陷阱的哈佛教授艾利森預測，川習會可能會簽署美中第四份聯合公報，但他未說內容。

1982年817公報，聲明逐步減少對台軍售。1972年上海、1979年美中建交公報都談到台灣和中國，中國重申一個中國政策，強調台灣是中國的一省，解放台灣是中國的內政；美國在這兩個公報表達認知（acknowledges）海峽兩岸只有一個中國，台灣是中國的一部分。美國用的是認知，中國希望用承認（recognizes）；美國未明確說是否接受，戰略模糊源自於此，美國也是最大受益者，賣武器給台灣，又忽中忽台，在兩邊製造矛盾，火中取栗獲得實利。

距離中美第三公報已過44年，以川普好大喜功的個性，有可能在4月川習會，簽美中第四公報。公報的簽定效力，不需美國國會同意，在川普卸任後，對繼任總統也沒有法律強制力。

北京一直希望在「認知」和「承認」的模糊空間裡，美國有明確的書面承諾，特別是不支持台獨。川普喜歡大交易，可能會以台灣議題，換取中國在投資、黃豆、稀土對美國的加碼，為年底期中大選鋪路；習近平也願意集中力量辦大事。

第四公報可能內容，不排除包括：美國「承認」台灣是中國的一部分，不支持台獨，兩岸透過對話解決台灣問題；川普希望兩岸盡快談判，原則是統一、和平、繁榮。

賴清德政府認為，台美貿易協定都依美國需求配合，所以自我定位從「談判籌碼」，變成「美國不可或缺的股東」，想法太過一廂情願。畢竟川普的戰術是極限施壓，他可能會使出比對烏克蘭更大的力道威逼台灣上談判桌；川普盤算可能是：一旦全球先進晶片美國已掌握40%產能，供應鏈也都移到美國，再加上台灣的關稅、外匯都被美國掌控，人才、技術、資金都被美國掏空了，台灣殘值有限。他可能會強制要求兩岸談判地點在華盛頓，以便就近控管；談判力求在他任期內完成，成就徹底解決台灣問題、幫台灣擺脫「全世界最危險的地區」惡名，以獲得諾貝爾和平獎的肯定。

川普的商人個性，兩頭下注，一方面逼台灣上談判桌，同時鼓勵日本修憲，修憲後，日本可發展攻擊型武器，也擁有核武，國防預算提高到GDP的5%，這些都是牽制北京的力量，日本也可多買美國武器。

川普是國際現實主義者，重利輕義；賴清德總統說台灣是全球民主同盟的要角，在川普眼中，這種價值觀沒有意義。習近平將兩岸統一列為中華民族偉大復興重要的一環；將這些訴求對焦起來，談判是最有效的。只是在大國環伺下，台灣是餐桌上的菜單，如何讓自己能夠免於人為刀俎我為魚肉的厄運，只有先從台灣內部的共識團結開始。

（本文取自2月26日聯合報民意論壇，作者為退休媒體工作者）

川普 日本 賴清德

「一洲焦點」談本周重要新聞大事。(世界新聞網)

