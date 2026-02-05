陸釋善意迎川普 台須謹言慎行

我的頻道

楊正（台北市）
習近平川普通了電話，互相釋放友好的訊息。在去年釜山的川習會後，雙方「外熱內冷，脆弱休兵」，表面看來雙方都很克制，彼此不再唇槍舌劍，但也是放話不斷。

川習會後，川普說習近平是「非常強硬的談判對手」，暗示對美國「不太妙」。並強調對中關稅減低的前提是，中國必須全面禁止芬太尼出口。川普也確立，G2正式成形。

今年1月，川普在網路宣布：任何與伊朗做生意的國家，與美國往來一律加徵25%關稅，直接威脅到伊朗最大的貿易夥伴中國，等同重大的經濟威脅。中國外交部在第二天回應川普的伊朗關稅威脅，稱其為「非法單邊制裁」與「長臂管轄」，警告中方將採取「一切必要措施」捍衛利益，以強硬的外交態度回應。

副總統范斯1月14日強調，美須追求自力更生，不再依賴「任何人」提供關鍵礦物，言論充滿對中供應鏈的排斥，更希望在戰略上孤立中國。

4日川習電話中，習近平老調重彈，強硬說：台灣問題是中美關係中最重要的問題，台灣永遠不可能分裂出去，要求美方「務必慎重處理」對台軍售。這是強烈的綿裡針。他對日本首相高市早苗「台灣有事日本有事」非常感冒，相信電話中也表態給川普，不管高市會不會當選，希望美國不要挺她。

習近平特別提到，中方處理國際事務「言必信，行必果」，同時將今年大豆購買量從預計的1200萬噸提高為2000萬噸，表達充分善意；也讓川普知道，對中國，不能像對印度購買俄羅斯原油或威脅與伊朗貿易往來要加稅，高手過招盡得風流。

川普4月將訪中國，現在中國想的是「做好東道主，熱情迎貴賓」，同時會準備談判清單和川普磋商；美國亦復如此，有很多的清單明細，希望透過4月的川普中國行，和習近平進行大交易。

台灣在這樣的一個節骨眼，又是兩個大國中間的三明治夾層，千萬要謹言慎行，這時候不講話、不動作最是上策，千萬不要有任何對中國挑釁或對美國討好的做法。

（本文取自2月6日聯合報民意論壇，作者為退休媒體工作者）

川普 習近平 伊朗

川普稱莫迪同意停買俄國石油 印度：首重能源安全

日本眾院選舉在即 川普挺高市早苗、預告她3/19訪白宮

英國擬將戰略島嶼移交非洲國家 川普有但書同意

川普在真實社群說假話？ 訊息來源竟是一則AI生成影片

