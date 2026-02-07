由歐記健保補助漫談醫療

目前在美國歐記健保 保護傘的民眾高達2300萬人，很難想像在富裕的美國居然有這麼多人需要低保費 的健保，而政府的補助才能夠使這個制度施行。

美國的醫療費 用龐大而且與日俱增，政府不堪負荷才有停止補助的爭議，目前仍未有定論。筆者認為如果決策者認為「凡事沒有比健康更重要」的看法，補助歐記健保就應該繼續。缺乏健康保險，生病不去就醫造成的負面影響，遠比補助健保的費用高得多。

談到高昂的醫療費用，也需要了解醫療的品質；病人是否得到需要以及完善的治療及復健？是否物超所值？筆者在此貢獻一點自身的經驗及看法。

筆者非醫療專家，但為醫院常客。為「三冠王」：高血糖、高脂肪、高血壓造成不少疾病，此地的托倫斯紀念醫院可以說是變成我的第二個家。由於在任職時為預算控制及稽查員，不是紙上談兵，而是需要實際觀察，所以四十年來在醫院的時日，親眼目睹醫院的作業而有許多感觸。

「悉心照顧」來自醫師、護士及助理、檢測技術人員，是筆者的結論。除了醫師外，護理工作實在不易：每周工作3天，一天12小時，完全是日夜顛倒。大夜班更是辛苦，每幾個小時要檢查病人目前的vitalsigns，還不包括病人不時按鈴要求上廁所或其他的需要。最難應付的是病人身體不舒服時無理取鬧，而護士們只能忍氣吞聲地接受。助理們要及時處理病人在床上留下的糞便、血跡以及其他骯髒物，也是一般人不能接受的職務。

在職場上所有工作都是來自於「供求」，醫療人員一般的待遇不低，因為他們的工作許多人沒有能力做、或是不願意去做。他們的辛勞在電視劇上是看不到的，只有如筆者身歷其境，才能了解他們的待遇是「物超所值」。簡言之，醫療費用的增加是合理的，一個國家的興旺或者是衰敗可以顯示在國民的健康上，歐記健保的補助是勢在必行，以避免美國淪為「北美病夫」！