我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普堅持徹查Fed主席鮑爾 新主席提名恐遭封殺

南加民宿遇ICE突襲 多名華人來不及求助被帶走

各國與北京結善緣 台灣能例外？

張鷹（台南市）
聽新聞
test
0:00 /0:00

停辦九年的國共論壇將重啟，國民黨副主席蕭旭岑率智庫前往北京參加「兩岸交流合作前瞻論壇」。日前國民黨主席鄭麗文表示「先陸後美」出訪規畫，稱包括美國總統川普在內的世界領袖，都積極希望和習近平見面，這是國家戰略思考。國民黨宜藉外國元首陸續訪陸之時機，向國內外論述兩岸和平話語權。

近半年來，除上周英國首相施凱爾訪陸外，年初南韓總統李在明、芬蘭總理歐爾波、愛爾蘭總理馬丁、加拿大總理卡尼，乃至去年澳洲總理艾班尼斯、印度總理莫迪、西班牙國王菲利佩六世夫婦、法國總統馬克宏等人亦訪大陸。觀察各國領袖訪中發言，甚少提及與美關稅議題，皆著墨於與中國大陸建立多面向合作關係之意願。

值得注意的是，加拿大總理卡尼訪陸期間，二名原在台北訪問的執政黨自由黨眾議員在政府建議下提前離台並表示是為了「避免加拿大外交政策產生混淆」。足見在「一超多強」的世界格局下，各國政要和國會議員皆廣結善緣以分散風險，台灣自不能例外。

目前除駐台12個大使館外，亦有49國和地區在台設有聯絡處或辦事處；彼等除進行例行交流業務和領務外，亦負責蒐集台灣政軍經輿情及情資。當賴總統仍將台美關稅談判結果列為重大政績、沾沾自喜之際，孰不知各國或已研判民進黨政府力有未逮之處，隱而不發更令人擔憂。

賴總統平日接見國外訪問團和智庫等人士，彼等係應邀而來、或有求於台方者，主客應答行禮如儀，總統難以聽到肺腑之聲；府方和外交部門事後發布新聞亦以我總統發言為主，國人很難得知外賓訪台的建言。

建議國民黨宜針對當前國際情勢提出強有力的政策說帖，主動洽邀駐台代表和機構進行意見交流。當全球多數國家希望與北京維持穩定關係的同時，訪問大陸的元首或總理卻未遭其國內批評為「賣國」；國民黨尤其應讓各國了解台灣人民重啟兩岸對話和交流的意願。

（本文取自2月3日聯合報民意論壇，作者為退休駐外人員）

國民黨 加拿大 關稅

上一則

拉美向右轉 美中角力戰再起

延伸閱讀

施凱爾獲贈拉布布 官宣：泡泡瑪特歐洲總部落腳倫敦

施凱爾獲贈拉布布 官宣：泡泡瑪特歐洲總部落腳倫敦
川普1周內兩度對加拿大揮關稅大棒 卡尼仍為聯準會主席人選點讚

川普1周內兩度對加拿大揮關稅大棒 卡尼仍為聯準會主席人選點讚
加拿大總理稱「世界變了 華盛頓也變了」 通話川普打臉1論點

加拿大總理稱「世界變了 華盛頓也變了」 通話川普打臉1論點
加拿大總理卡尼：世界變了 華盛頓也變了

加拿大總理卡尼：世界變了 華盛頓也變了

熱門新聞

「一洲焦點」談本周重要新聞大事。(世界新聞網)

一洲焦點／明州危機緩和？政府又要關？張又俠事件大到無法透明化

2026-01-28 14:33

川普所為 襯托習近平更好相處？

2026-01-27 01:00

張又俠落馬 中共高層權鬥見分曉

2026-01-26 01:00

不可一世的川普 也須臣服金融市場

2026-02-01 01:00

第二名抗議者受害 川普的危機時刻

2026-01-28 01:00

一句「台灣101」 雞腸鳥肚全露餡

2026-01-26 21:30

超人氣

更多 >
被聯邦幹員拉出車外倒空皮包看到美國護照才離去 婦人腦震盪就醫

被聯邦幹員拉出車外倒空皮包看到美國護照才離去 婦人腦震盪就醫
九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機

九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機
金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」

金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」
葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗
馬斯克牽「4孩媽」現身川普幕僚婚禮 外傳正宮位穩了

馬斯克牽「4孩媽」現身川普幕僚婚禮 外傳正宮位穩了