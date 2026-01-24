中共何故以排外來製造排華？

2025年12月26日，世界日報在A12中國新聞版，刊出一則北京抵制聖誕節新聞，即「取代洋節？官媒：12月24日是長津湖勝利日」。從這則新聞中，加上網路其他新聞，都說明中共 企圖發動一場排外運動，還為這場排外裝飾成長津湖勝利日。今天中共日益強大，拋英超美，何以顧忌聖誕這個洋節呢？其統治信心何在呢？沒有排外等同製造排華認知嗎？

眾所周知，中共一直極端操作民族主義愛國來為政治鬥爭服務，以追求復興國家民族為藉口，不惜矯枉過正，錯誤也能獲得諒解理解，有負負得正原理。於是，1950年代初支持金日成建立封建家族皇朝與美國兵戎相見、1960年代中發動文化革命破舊立新以便爭權奪利、8964運動敢用入民軍隊鎮壓入民、1950到80年代操弄民族主義愛國從內部摧毀東南亞 各國華人 社會，等等。從這些歷史事件中，可見極端操作民族主義愛國政治鬥爭有長勝不敗功能，所以中共不斷在國內發動排外以製造排華，排外促使國內各民族凝聚在中共周邊鞏固政權，製造海外排華襯托出中共強大的重要性。

今天，中共已由無產階級專政蛻變成資產特權階級專政，掌權統治階層皆成富豪，海外藏富，子女均成紈袴子弟，貪贓枉法案件層出不窮。而中共不敢面對質變，找不到阻止權力腐化之法，只好操作極端民族主義愛國這個萬靈丹，繼續鞏固政權，勢所必須走上排外、擴張、反台獨及製造排華這條路。

中國之外，世界各國存有數千萬華僑華人，很多國家均有龐大華人社會，擁有巍峨華校，建有數百年古色古香廟宇，中華固有傳統文化色彩濃厚，這些情況，中共各個階層領導似乎視若無睹，所有御用知識學者也似乎近視耳聾。因此，從1950年到1980年間，東南亞國家印尼、緬甸、泰國、柬埔寨及南越等國的龐大華人社會，紛紛崩塌，中華文化消失，華人異化，究其原因，是中國（中共）不夠強大所致呢？還是中共一直操作民族主義愛國來排外及製造排華所然呢？

在中共抵制聖誕節時，巴拿馬發生摧毀華人紀念公園，駐巴拿馬中共大使率領華僑華人到場抗議，這位大使是不瞭解排外等同排華的道理呢？還是堅持只許州官放火的道理？