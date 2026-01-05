美抓馬杜洛 台灣要慎思

我的頻道

楊朔（台北市）
美國對委內瑞拉發動軍事突襲，逮捕總統馬杜洛及妻子。美國要摧毀馬杜洛政權，川普聲稱馬杜洛對美國走私毒品、派遣幫派、竊取石油資產，以及在西半球引入敵對勢力；這些都嚴重威脅美國人生命，及國家整體利益。川普強調，馬杜洛的販毒集團輸出大量致命毒品，導致數十萬美國人死亡。馬杜洛夫婦現已被逮捕送到紐約受審；美國已接管委內瑞拉。

川普的重大舉措，是美國新門羅主義的延伸，逮捕馬杜洛也做給支持他的中國、俄羅斯看；同時也警告哥倫比亞、古巴，要它們好自為之。

這不是美國第一次侵門踏戶出國逮捕外國領導人，馬杜洛惡名昭彰，讓美國更師出有名。我認為對台灣也有相當啟示，賴清德總統要慎思，國家元首有責任盡力避免引發美國或中國對台方發動閃電戰的動機。

民進黨賴系立委林宜瑾等人提出，要修改「兩岸人民關係條例」，將條例改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，內容將刪除「國家統一」，而改為更符合「兩個國家」或「對等關係」的表述，也就是將兩岸關係的框架，從一個國家內部的區域關係，改為對等、事實上分立的兩個國家，這是兩國論的法律化表述。如通過，是正式向國際宣布，台灣的主權實體地位，正式進入法理台獨。這不只毀憲亂政，而是直接挑釁重擊兩岸現狀，這麼大的法案，賴清德事前一定知道且支持；目前國民黨、民眾黨基本上反對，但也有立委主張放手不管，讓民進黨的美國爸爸來喝止法案休止。

兩岸條例要修法，執政黨和在野黨進行「膽小鬼遊戲」，在野黨認定民進黨不敢做這件事，法案三讀前，美國一定會出面表態，好好打民進黨一個耳光；民進黨也吃定藍白不會讓這法案通過，但已貫徹賴清德「賴17條」的理念，也再次明確地說出「中國是境外的敵對勢力」；如表決前，藍白集體退席，將法案晾在哪裡，民進黨要怎麼往下走？

如意外擦槍走火的讓法案通過，再看看美、中會有哪些做法？政黨拿國事當兒戲，可怕至極。兩岸條例修正案若通過，它的嚴重性恐怕和美國對付委內瑞拉的形式相似。

法理台獨就是改變兩岸現狀，嚴重違反美國支持的一中政策；美國不能坐視不管。川普會不會迅雷不及掩耳的派部隊進台灣？對台灣的國家元首採取極端不禮貌做法，然後川普將這件大功攬在自己身上，4月和中國談大交易，當作重要籌碼？或川普對法理台獨按兵不動，默許中國採取類似作法或武力攻台，弄得台灣嚴重受損？無論哪一種，都會實質影響台灣，讓台灣永無寧日。

民進黨這些立委，不了解兩岸關係和國際形勢一樣，瞬息萬變，牽一髮動全身，只想討好賴清德和部分台灣選民，後果卻要全台民眾承擔，這樣的政客太不負責。

台灣政治發展已到極端，社會普遍瀰漫著集體焦慮和無助，政黨必須放下黨派歧見，拿出智慧化解敵意，讓區域和平有迴旋空間，涉及兩岸的重大問題，領導者要用敬畏之心處理，這樣的戰略思維，才能降低仇恨，尋找生存路徑。

（本文取自1月6日聯合報民意論壇，作者為退休媒體工作者）

