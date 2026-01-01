解放軍圍台 川普淡定 台不能篤定

我的頻道

張光球（台北市）
解放軍日前突宣布圍台軍演，歐盟主要國家紛紛「關切」台海情勢，美國總統川普卻輕描淡寫表示「沒事」，因為川普「很有把握」習近平不會在他任內攻台。之前，白宮幕僚長威爾斯在接受「浮華世界」專訪時說川普有「酒鬼性格」，從他莫名的自信可見一斑。

有美國心理學家研究，「酒鬼性格者」可分為四型：海明威型、歡樂滿人間型、肥胖教授型、海德先生型。海德先生型酒鬼的特徵是容易發酒瘋、認知能力下降、攻擊性提高。海德先生是名著「化身博士」主角的雙重人格裡陰暗面的名字，他不受道德約束，視社會規範為無物，是殘忍、惡毒、攻擊、動物性的具體表徵。川普許多行事作為可說是海德先生的翻版。

首先，在國際事務上，川普將自己包裝成和平使者與戰爭終結者，自誇調停8場戰爭，甚至說解決了「中東3000年來」（搞錯時間點）的衝突，就像酒醉者不負責任的言行，毫無章法可言。川普所言只要翻開報紙就知道，泰國與柬埔寨戰事、加薩地區戰火、剛果與盧安達衝突等，不時都有狀況發生，況且俄烏戰爭的和平仍看不見盡頭，川普更無法自圓其說軍事威嚇封鎖委內瑞拉的矛盾。

其次，最新美國國家安全戰略報告中的印太篇，有經濟與軍事兩個科目；經濟發展不見台灣的重要性，只有在如何遏制中解放軍事威脅的內容中8次提及，目的皆為不讓台灣周邊水道及南海水域落入北京的掌控，因為該區域對美國的經濟影響深遠。如今中共實彈演習已在台灣家門口，川普卻僅表示習近平「未告知他要軍演」、他不認為北京會攻台，這種說法完全違背美國的安全戰略報告。

再者，川普要日韓分擔防禦責任、澳洲與台灣增加國防預算，以共同嚇阻解放軍攻台。

換言之，美國視台灣為抗中馬前卒，不是為了台灣的民主價值、更非同舟一命；第一島鏈破了還有第二島鏈，試問台灣有多少本錢？

以川普「海德先生型」的性格，恐為國際留下更多爛攤子，甚至搞垮美國。筆者認為川普只要能找到憲法漏洞，恐將參選個人第三任總統；他一直與美國憲法學者德蕭維茲討論連任的可能性，德氏已告知憲法上有空間。川普能否如願再連莊？考驗著美國人民的智慧，全世界卻得一起承擔，台灣斷不可有「美國在，台灣就沒事」的篤定。

（本文取自1月2日聯合報民意論壇，作者為致理科大副教授）

川普 解放軍 習近平

