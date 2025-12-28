生態系調適 氣候治理煙幕彈

我的頻道

魏國彥（聯合報名人堂）
聯合國氣候變化綱要公約締約方會議（COP）每年盛大召開，多次失望落幕，究其根本，國際如同叢林，講求實力，COP會議上的承諾與協議，不具約束力，口惠而實不至。30年來有哪些年份全球真正去碳減排呢？放眼望去，寥寥可數，減碳力度最大的一年是2020年，減了1.8個百分點，是新冠疫情所致；再上一次是1990，蘇聯解體，減了0.7個百分點。減碳從來都是天災人禍所致，並非自願。

既然人為減碳不可靠，十數年來，COP會議致力雖然在「減緩」上仍發言盈庭，攻防有序，但是，注意力逐漸轉向「調適」面向，既然氣候不可控，極端天氣愈來愈多，以「增加氣候韌性」為名，人類索性防災、減災，建構大難來時的韌性吧！大聲疾呼者尤以地球南方國家、以及仍保有天然環境的後進國家為多，一方面將自然資源或自然狀態指標化，另方面向已開發國家索取綠色資金，用以保育「天然」，兌現為「獎勵不開發」的「補償金」。說穿了，各後進國家將各自的天然環境當作「人質」或「抵押品」，並訂立各種量化指標，以「保育需要資金」為名，向排碳國家需索「贖金」。

11月21日閉幕的COP 30中，各方矚目的「淘汰化石燃料的路線圖」、「禁止砍伐森林路線圖」雙雙觸礁，取而代之的是對一套新的59項「貝倫適應指標」達成協議，多方鼓掌，認為是衡量全球實現「巴黎協定」規定的「全球適應目標」的重要進展。倡議方已經建立了一個為期兩年的工作計畫，旨在完善這些指標的方法論和操作指南，預計最終成果將於2027年在衣索比亞舉行的COP 32上提出。

相關倡議以近年興起的「以生態系為基礎的調適」（簡稱EbA）為大旗，全世界多個民間組織與學術機構加入，建立各種平台，分別編製了行動指引，作為因地制宜的方法論基礎。多個平台的協作下，上個月在貝倫透過COP 30行動議程得到幾項備受矚目的財務承諾，顯示出大規模、專注於自然投資的強勁勢頭：

「熱帶森林永續基金」（TFFF）：這項創新融資機制獲得了挪威和德國等國家超過67億美元的初步承諾。

土地權屬承諾：15個國家認可了「政府間土地權屬承諾」，並獲得18億美元的資金支持，以正式承認並保障原住民和當地社區擁有的土地，讓這些人成為生物多樣性生態系統的關鍵守護者。

「藍色」調適：六個國家加入了「藍色國家自願減碳（NDC）挑戰」，承諾將基於海洋的氣候行動納入其國家計畫，形成「共有一個海洋的夥伴關係」，承諾到2030年前為「海洋景觀再生」挹注200億美元。

這些承諾讓人喜憂參半。喜的是，「以自然為本」本就是合情合理，天理昭彰的必要方案，憂的是相關基金的設立提供了本應負減碳責任的企業或國家的「洗綠」管道。把目前「生態補償」的費用與規模減碳的成本相比，兩者差上幾個數量級。而一般環保團體、在地公民組織，原住民得到戔戔之數後，容易心滿意足，引以自豪而因小失大，以致，「以自然為本」成了煙幕彈、遮羞布、逋逃藪！

（作者為台灣前行政院環保署署長）

原住民 疫情 德國

