布朗大學槍案第六天 兇嫌在新罕州死亡

演「苦肉計」陷害保守派學生 蒙州大華生獲刑18月

行政權拒執行法律 引爆中華民國憲政危機

田俊雄（花蓮市）
民主憲政的核心，不在於誰掌握政權，而在於權力是否受法律拘束。當行政機關開始選擇性對待法律，當政治判斷凌駕於憲法文字之上，制度本身便已亮起紅燈。近期行政院對立法院通過並完成法定程序的財劃法拒絕落實，引發的已不只是財政或政策爭議，而是一場實質的憲政危機。

中華民國憲法設計，立法權與行政權分工明確：立法院負責制定法律，行政院負責執行法律。行政機關在立法過程中，當然可以表達反對意見，甚至提出覆議；但一旦覆議失敗，法律即具備最高拘束力，行政院別無選擇，必須依法執行。這是憲政體制的底線，而非政策協商的彈性空間。憲法本文甚至規定，行政院長若不接受覆議失敗的結果，應即辭職。換言之，憲法未賦予行政院在覆議失敗後仍可拒不執行法律的任何空間。

因此，立法院依法通過的法律，行政院覆議失敗後仍遭消極杯葛或拒絕執行，性質上已構成行政怠惰，並產生明確的違憲疑義。這不是政治攻防的評價問題，而是憲法義務是否被履行的客觀判斷。

更值得警惕的是，賴清德總統在此過程中，未要求行政體系回到憲法秩序，反而默許閣揆以「不副署」作為對抗國會決議的工具。副署制度的本質，是行政責任的確認，而非行政否決權的變形。將不副署作為阻斷法律執行的手段，等同讓行政權取得憲法未授權的實質否決權，直接破壞權力分立。

同時，執政高層還將此一行政濫權行為，反指為「立法濫權」、「在野獨裁」。然而，憲政結構上，未掌握行政與司法資源者，並不存在實施獨裁的制度條件。將行政權對法律的抗拒，包裝成對抗在野的正當性敘事，只會模糊責任，卻無法掩蓋制度失序的事實。

此種作法的後果，並非抽象的憲政爭論，而是實質衝擊地方治理與人民生活。財劃法本質上是為了修正中央與地方長期財政失衡，避免地方政府承擔大量法定公共責任，卻缺乏穩定財源。行政院拒不執行，等同讓地方自治保障停留在文字，而無法落實於制度。

更嚴重的是，當行政權可以拒絕執行不合意的法律，國會立法便淪為形式，民主程序失去實質意義。今天被架空的是財劃法，明天是否也能架空任何其他法律？

倒閣與否，終究只是政治技術問題，無法掩蓋真正的核心爭議：行政權是否仍受憲法拘束。任何以政治算計為由，試圖轉移焦點的作法，都無助解決這場制度危機。

在關鍵憲政時刻，真正負責任作法，不是升高對立或製造敵人，而是回到憲法文本，尊重立法權，依法行政。民主政治可激烈辯論政策，但不能容許行政機關否定法律本身。否則，民主將只剩選舉，而不再有法治。

（本文取自12月19日聯合報民意論壇，作者為東華公共事務研究學會榮譽理事長）

中華民國 賴清德

若國防包庇黑箱 台灣未戰先輸

在野獨裁論把台灣帶往獨裁

