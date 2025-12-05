台灣禁小紅書 離年輕人更遠

內政部無預警宣布對中國大陸社群平台「小紅書 」實施封鎖，暫定期間一年，引發強烈反彈。

小紅書被禁對筆者影響不大，我平時不常看小紅書，比較常使用的是臉書和微信，但對我家兩個年輕人影響可大了，她們平常最喜歡瀏覽小紅書，愛小紅書的唯一理由是「很好看，很時尚」，也是在她倆的強烈建議下我下載了小紅書App，說是沒有用小紅書就落伍了。

不僅是我家小孩，小紅書也是台灣年輕人最常用的平台之一，全台有超過300萬用戶，因為生活化和便利性，小紅書文字簡短，配以圖文說明，能快速吸收資訊。

小女兒去年隻身前往日本 打工度假一年，一個人踏遍日本多處景點，靠的全是小紅書幫忙。她說在小紅書上看到很多在日本的大陸人分享旅日經驗，也是在小紅書她學會了做飯、回台時仍是透過小紅書賣掉日常用品，小紅書可說是她在異國的生活指南，讓我完全不用擔心她。

平常和女兒聊起一些生活常識資訊，我訝異她們從何了解？兩個女兒總是異口同聲說查小紅書知道的。讓她倆津津樂道的是小紅書有很多彩妝資訊和時尚穿搭，很契合年輕女孩愛美的需求，她們跟著學習成長。而一些年輕人在小紅書做起微型電商的生意，如今被禁，生計可能因此受影響。

筆者以為年輕人喜歡小紅書，純粹因為生活資訊分享和娛樂性消遣。若說為了防詐而禁小紅書，臉書更是充斥詐騙 信息，筆者幾乎每天都會收到一堆詐騙交友邀請，倒是在微信上從未收過詐騙簡訊。若是把使用小紅書無限上綱到國安，那未免太沉重，政府也未免太沒自信、太不懂年輕人的心和需求了；且如此不尊重他們的資訊自由，將把年輕人的心推得更遠。

若是因為怕兩岸交流，怕年輕人了解對岸，難道希望年輕人活成封閉的孤島？況且網路時代想了解大陸多的是方法，不是只有小紅書，只不過小紅書因其生活化和實用性更貼近年輕人的心。

封閉的北韓嚴禁人民收看南韓影視作品及歌曲，台灣自詡自由民主社會，卻連年輕人愛用的社群平台都禁，讓人不禁擔心：下一個被禁的又會是什麼？難道我們要向北韓看齊？我們的年輕人會同意嗎？想想小紅書為何能抓住年輕人的心，而台灣政府卻不能呢？

（本文取自12月6日聯合報民意論壇，作者為服務業）