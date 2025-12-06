我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普批准生產「日式迷你車」 運輸部長：可能無法上高速公路

SpaceX啟動2級股份出售 擠下OpenAI成美最有價值未上市企業

硬起來 台灣重回外交舞台

安歌 ／蒙特利公園市　

筆者出生於1937年，盧溝橋響起抗日第一槍，生下來便與抗日密不可分。88年來分別唱過三民主義和不願意做奴隸兩支國歌，我始終相信中國精萃全部在台灣，文化傳統、道德倫理、精神面貌等各方面大陸都無法企及。

蔣介石總統雖然被毛澤東打敗，但從蔣的日記看到他尊崇儒家道家思想。退守大陸前他將中國最優秀知識分子和故宮最珍貴的國寶護送到台灣，為建設自由民主國家打下基礎，而對岸是篡奪國家的共產政權。

當時美國受到國內一批短視而親共左傾人士的影響而放棄對台灣的支持，時任駐華最高司令官史廸威將軍誇大國民政府施政敝端，使中美關係受損。左翼記者史沫特萊和斯諾美化延安解放區，蔣氏受美國冷待最後甚至被美國放棄。

相反，在麥克阿瑟將軍領導下，日本徹底清除軍國主義，保留天皇體制，建立開明民主自由國度，令日本從戰敗國中得到重生，經濟得以發展 ，成為世界一流先進強國。

小蔣重視國防軍事建設，令台灣固若金湯。實行三不政策，嚴防中共滲透。中共攻台吃過失敗苦頭，再不敢跨越台海半步。當李登輝稍作放鬆，共黨軍事騷擾便隨之而來。怕惹是非的台灣當局，換來共產當局步步進逼，傳統反共的國民黨舉白旗投降，陳水扁、蔡英文盡量迴避，到賴清德開始稍有抗共作為。

現今國際形勢對台灣非常有利，晶片製造大放異彩。川普台灣就是台灣論，高市表示台灣有事就是日本有事，國際已有保障台灣海峽自由航行共識，台灣地位受到空前重視。賴總統應把握當前大好機會，重塑台美外交關係，蕭美琴應深耕美國政壇，擴大台灣的影響力。

習近平是毛澤東的升級版，鄧小平只做經濟改革抗拒政治改革，令共產黨陷入死胡同，它除了放棄權位退出歷史舞台，再別無他途。

中國前途寄望在台灣，台灣受到國際重視，政治地位空前提高。現在台灣有硬起來的本錢，完全可以闖出一條國際新道路，南京升起青天白日旗不再是夢想。

日本 中共 賴清德

上一則

台灣禁小紅書 離年輕人更遠

下一則

避免獨斷粗暴 任何軍事行動須獲國會支持

延伸閱讀

馬克宏抵北京 開始為期3天國事訪問

馬克宏抵北京 開始為期3天國事訪問
走資派還在走

走資派還在走
馬寅初，大陸錯批他一人，多生幾億人（下）

馬寅初，大陸錯批他一人，多生幾億人（下）
馬寅初，大陸錯批他一人，多生幾億人（上）

馬寅初，大陸錯批他一人，多生幾億人（上）

熱門新聞

「一洲焦點」談本周重要新聞大事。(世界新聞網)

一洲焦點／移民收緊、川普關鍵時刻挺台、防長恐觸戰爭法

2025-12-03 14:12
女國民兵莎拉．貝克斯特羅姆的親友為她守夜，她在值勤時遇襲傷重不治。(美聯社)

感恩節國民兵之死 狙擊美國心

2025-11-29 15:55
香港宏福苑社區大火逾百人死亡。(美聯社)

香港世紀大火 肇因於監管機制失效

2025-11-30 01:01

川普習近平通話 留下揣測和疑問

2025-12-02 01:00

烏戰特使通話曝光 北京不樂見協議

2025-12-03 01:00

川普家族咎由自取 數位財富縮水

2025-11-28 01:00

超人氣

更多 >
機場這2項免費服務 運輸安全管理局：最好別用

機場這2項免費服務 運輸安全管理局：最好別用
洪樂潼想建數學超級智慧 14歲立志上MIT 投資方讚專注

洪樂潼想建數學超級智慧 14歲立志上MIT 投資方讚專注
不只台灣有事惹議 日媒曝高市會習近平「2個輕率舉動」

不只台灣有事惹議 日媒曝高市會習近平「2個輕率舉動」
資深主播宗毓華批老東家CBS高層貪婪導致新聞品質走下坡

資深主播宗毓華批老東家CBS高層貪婪導致新聞品質走下坡
如何對抗川普政府鎖定城市移民掃蕩 1套因應策略儼然成型

如何對抗川普政府鎖定城市移民掃蕩 1套因應策略儼然成型