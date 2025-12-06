硬起來 台灣重回外交舞台

筆者出生於1937年，盧溝橋響起抗日第一槍，生下來便與抗日密不可分。88年來分別唱過三民主義和不願意做奴隸兩支國歌，我始終相信中國精萃全部在台灣，文化傳統、道德倫理、精神面貌等各方面大陸都無法企及。

蔣介石總統雖然被毛澤東打敗，但從蔣的日記看到他尊崇儒家道家思想。退守大陸前他將中國最優秀知識分子和故宮最珍貴的國寶護送到台灣，為建設自由民主國家打下基礎，而對岸是篡奪國家的共產政權。

當時美國受到國內一批短視而親共左傾人士的影響而放棄對台灣的支持，時任駐華最高司令官史廸威將軍誇大國民政府施政敝端，使中美關係受損。左翼記者史沫特萊和斯諾美化延安解放區，蔣氏受美國冷待最後甚至被美國放棄。

相反，在麥克阿瑟將軍領導下，日本 徹底清除軍國主義，保留天皇體制，建立開明民主自由國度，令日本從戰敗國中得到重生，經濟得以發展 ，成為世界一流先進強國。

小蔣重視國防軍事建設，令台灣固若金湯。實行三不政策，嚴防中共 滲透。中共攻台吃過失敗苦頭，再不敢跨越台海半步。當李登輝稍作放鬆，共黨軍事騷擾便隨之而來。怕惹是非的台灣當局，換來共產當局步步進逼，傳統反共的國民黨舉白旗投降，陳水扁、蔡英文盡量迴避，到賴清德 開始稍有抗共作為。

現今國際形勢對台灣非常有利，晶片製造大放異彩。川普台灣就是台灣論，高市表示台灣有事就是日本有事，國際已有保障台灣海峽自由航行共識，台灣地位受到空前重視。賴總統應把握當前大好機會，重塑台美外交關係，蕭美琴應深耕美國政壇，擴大台灣的影響力。

習近平是毛澤東的升級版，鄧小平只做經濟改革抗拒政治改革，令共產黨陷入死胡同，它除了放棄權位退出歷史舞台，再別無他途。

中國前途寄望在台灣，台灣受到國際重視，政治地位空前提高。現在台灣有硬起來的本錢，完全可以闖出一條國際新道路，南京升起青天白日旗不再是夢想。