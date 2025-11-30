台積電提告 關鍵在英特爾下一步

我的頻道

廖明輝（台北市）
台積電終於出手，正式提告前資深副總羅唯仁，指控其違反聘雇契約、競業禁止同意書與「營業祕密法」。台積電指控羅唯仁在離職前仍要求研發部門召開會議並提供資料，了解最新先進製程技術動態。離職面談時向法務長表示將赴學術界任職，卻未說明將轉往英特爾擔任執行副總裁（EVP），因而認為其高度可能使用或洩漏營業祕密，向智慧財產及商業法院提起訴訟。經濟部也表態尊重訴訟行動，並強調檢調已啟動調查，要釐清是否涉及「國家安全法」有關取得國家核心關鍵技術之營業祕密。

然而，台積電聲明所稱「英特爾執行副總裁」，在英特爾既有公開組織圖暫時找不到對應人選。以9月8日英特爾公布的高階團隊調整為例，現有四名執行副總裁分別負責資料中心事業、財務、法務，及最關鍵的「技術與營運／晶圓代工」由Naga Chandrasekaran擔任，並被明確描述為統籌技術開發、製造與代工服務的一體化架構。若台積電所言「EVP」屬實，最合理推測是羅唯仁被鎖定在晶圓代工與技術營運的EVP職務，但目前英特爾官網尚未看到相關人事異動，也讓外界解讀為英特爾刻意保留「機動空間」，視台灣司法與輿論風向再決定實際職稱與授權範圍。

正因如此，英特爾在本案面臨三層風險。第一是法律風險：若台灣法院認定羅唯仁違反競業禁止與營業祕密法，英特爾若被視為「明知或可得而知」仍予延攬，就成為後續民事賠償甚至刑事調查風險來源。第二是聲譽風險：英特爾執行長陳立武才不久前才強調公司尊重智慧財產權，若新任高層捲入竊密疑雲，對陳立武公信力將大打折扣。第三是地緣政治風險：在美國政府重組半導體供應鏈、強調「安全與信任」情境下，若默許挖角盟友關鍵技術人才並利用其營業祕密，將削弱「可信賴夥伴」說服力。

因此，英特爾的理性選擇，可能先與羅唯仁保持距離，甚至不排除在訴訟壓力升高時選擇切割、終止合作。

對台積電而言，透過具體訴訟行動，向員工、客戶與股東傳達「保護營業祕密零容忍」訊號，避免形成高階主管可「帶槍投靠」錯誤期待。

另一方面，台積電必須檢討，為何握有大量先進製程資訊、具高度國際人脈的關鍵人物，在規畫退休與去向不透明情況下，內部監督與風險管理機制未能及早啟動？這不只是人事判斷，而是關乎台積電能否在地緣競爭壓力下，將「紀律、文化與治理」從產線延伸到人才策略的系統性課題。

台積電提告羅唯仁，是對個別行為的追究，也是對整個產業發出警訊。真正關鍵的是英特爾下一步怎麼走，以及台灣在這場跨國營業祕密攻防中，能否維護法治、公平競爭與自身的地緣政治籌碼。

英特爾 台積電 陳立武

中引敵國條款 對日會徹底攤牌嗎

香港世紀大火 肇因於監管機制失效

