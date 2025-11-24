COP30凸顯無效減碳現實

一年一度的全球氣候大拜拜COP30可說是在一事無成的情況下落幕。此次會議在世界碳排第二大國美國退出巴黎協定的陰影下召開，原本世人就未寄以厚望，果然出席的國家領導人大幅減少。30年來COP鼓吹的減碳一再跳票，各國領袖都感覺彈性疲乏。本月世界能源總署IEA發布的年度報告也坦承全球減碳氣勢大幅降低。

當前對此次會議失望的情緒，聚焦於會議後發布之協議並未要求全球各國應脫離化石燃料。減碳必須脫離化石燃料這種極為必要之要求都無法達成共識，顯示全球減碳前途何等艱難。

當然，目前各方都怪罪產油國從中作梗，所以「脫離化石燃料」無法在大會通過。但世人是否想過，說不定人類無法輕易脫離化石燃料才是主因？協議草案中針對「脫離化石燃料」的論述「逐步淘汰那些缺乏效率、漠視能源貧窮與公正轉型的化石燃料補貼」，其實大有問題。

世界各國補貼的都是風電光電等再生能源，台灣也一樣。10年來台灣電費 漲了2000億元台幣，主要也是因為補貼再生能源之故。硬要說補助化石燃料，完全是扭曲事實，對減碳毫無助益。試想如果化石燃料果真昂貴，世人不老早唾棄而轉用「價廉物美」的再生能源？如果化石燃料沒有需求，沒有市場，生產國何有可能在全球銷售其產品？目前全球仍有8億人能源貧窮無電可用，正是因為西方國家阻止第三世界國家使用價廉之化石能源的後果。

世界氣候會議已屆30年，在聯合國呼籲各國大力減碳的情況下，30年來全球年碳排仍增加超過六成，去年化石能源碳排又創新高。原因何在？先進富裕國家雖致力於減排，但亞非拉國家因經濟發展，增加的碳排遠超歐美國家減少的碳排，成為全球碳排增加的主因。

當然，過去30年碳排增加最多的是中國，中國近年也盡全力減碳，但碳排增加有如接力賽。據IEA統計，以全球新車銷量而言，2000年到2010年超過五成在歐美日等先進國家，2010年到2020年，超過一半在中國，IEA預估2025年到2035年，超過一半將在除中國外的開發中國家。新車銷量只是一個指標，未來20年，能源使用增加主要是在中國以外的開發中國家如印度、東南亞 及南美等國家。

以全球而言，過去30年的減碳抗暖化失敗的路線是否要改弦易轍？是否要體認所謂深度減碳窒礙難行？是否應體認無法阻止開發中國家人民的脫貧願望？限制全球溫升1.5度顯然失敗，溫升兩度目標也極為困難，是否要考慮採取如氣候工程之類的手段作為備用計畫以為地球降溫？在平流層釋放微小顆粒反射陽光為地球降溫，即為一證實可行並成本低廉的氣候工程手段。

以台灣而言，費盡吃奶力氣減碳卻仍為全球減碳後段班的事實，不也是當頭棒喝？在COP30一事無成，全球及台灣2050年淨零排放顯然無法達到的現實下，不正是應誠實檢討目前無效之深度減碳政策的時機？

（本文取自11月25日聯合報民意論壇，作者為台灣能源部 落格版主）